Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти

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Кондуктор высадила 12-летнего мальчика из автобуса в лесополосе в Ленинградской области. Об этом сообщает «47.news».
Отмечается, что вечером 17 декабря бабушка посадила своего внука на автобус, следовавший по маршруту Ивангород – Кингисепп. Она попросила кондуктора высадить ребёнка на остановке «поселок Кингисеппский», где его должна была встретить мама. Однако автобус проехал эту остановку.
В итоге, около половины девятого вечера мальчика высадили на следующей остановке и оставили одного в неосвещённой лесополосе рядом с кладбищем. К счастью, мальчик смог дозвониться до родителей, которые попросили знакомых забрать сына на автомобиле.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В компании-перевозчике отметили, что к ним не поступало обращений и жалоб.
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В итоге, около половины девятого вечера мальчика высадили на следующей остановке и оставили одного в неосвещённой лесополосе рядом с кладбищем. К счастью, мальчик смог дозвониться до родителей, которые попросили знакомых забрать сына на автомобиле.
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Анастасия Чинкова