Глава Одинцовского округа Иванов заявил о готовности котельной в посёлке Матвейково к зиме

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Газовая котельная в посёлке Матвейково готова к отопительному сезону. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, проверивший готовность объекта к зиме, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как отметили в администрации, объект является одним из старейших в управлении МУП «ЖКХ Назарьево». Сейчас котельная подаёт тепло в четыре многоквартирных дома, где проживают около 200 человек.
Мощность котельной составляет 5,6 Гкал/ч. Изначально она была угольной, а в 1978 её перевели на газ.
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«Объект старый, построен ещё в 1964 году. Однако за счёт хорошего текущего обслуживания он находится в достойном состоянии. Бывают мелкие поломки, но их оперативно устраняют. В работоспособном состоянии – шесть из семи котлов. При этом даже в самые лютые морозы работают на полную мощность только три, остальные находятся в резерве. К сезону объект подготовлен, проблем в котельной нет», – резюмировал Иванов.
Как отметили в администрации, объект является одним из старейших в управлении МУП «ЖКХ Назарьево». Сейчас котельная подаёт тепло в четыре многоквартирных дома, где проживают около 200 человек.
Мощность котельной составляет 5,6 Гкал/ч. Изначально она была угольной, а в 1978 её перевели на газ.
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Лора Луганская