Глава Одинцовского округа Иванов заявил о готовности котельной в посёлке Матвейково к зиме

Московская область известна своей красотой и историческим наследием, а также богатством природных ландшафтов. Здесь можно увидеть густые леса, великолепные озёра и реки. Подмосковье привлекает множество туристов и тех, кто любит гулять по живописным местам. «Радио 1» расскажет о некоторых из самых красивых мест Московской области.