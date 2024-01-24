В подмосковном селе Речицы началось строительство ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Новая ЛЭП проходит от подстанции ТП-740. Энергетики смонтировали 100 м самонесущего изолированного провода и пять опор», — отмечается в сообщении.
Ввести линию электропередачи в эксплуатацию планируется в первой половине февраля текущего года. Она обеспечит пользователей мощностью 45 киловатт. Кроме того, в будущем к линии можно будет подключать новых абонентов.
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