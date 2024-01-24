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В подмосковном селе Речицы началось строительство ЛЭП

24 января 2024, 12:10
Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство воздушной линии электропередачи началось в селе Речицы Раменского городского округа, работы ведут специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«Новая ЛЭП проходит от подстанции ТП-740. Энергетики смонтировали 100 м самонесущего изолированного провода и пять опор», — отмечается в сообщении.

Ввести линию электропередачи в эксплуатацию планируется в первой половине февраля текущего года. Она обеспечит пользователей мощностью 45 киловатт. Кроме того, в будущем к линии можно будет подключать новых абонентов.


Подать заявку на присоединение к электросетям «Мособлэнерго» можно онлайн — через сайт компании.

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Ждавшие с 2015 года квартир дольщики ЖК в Мытищах начали получать ключи
24 января 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пострадавшим дольщикам мытищинского жилого комплекса «Диалект» начали вручать ключи от квартир. Люди ждали жильё несколько лет, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Долгожданное новоселье отметят 85 семей. Сейчас идёт подписание документов и приёмка жилья», – отметили в министерстве.
ЖК «Диалект» более чем на 320 квартир возводился с 2015 года. Строительство не раз приостанавливалось, и 2021 году застройщика признали банкротом. В 2022-м после передачи объекта Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области стройка возобновилась.

По данным ведомства, сейчас объект полностью достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.

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Мороз без фанатизма: синоптик рассказал о похолодании в Москве
Синоптик Шувалов: к выходным в Москве похолодает на девять градусов
24 января 2024, 12:12

До конца недели в столичном регионе ожидается температура выше климатической нормы. Во вторник и среду, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, столбики термометров не опустятся ниже нуля.
«По пятницу включительно температура будет выше климатической нормы. Это означает, что дневная температура сегодня и завтра будет около нуля градусов, в пятницу уже -2…-4, а в субботу и воскресенье всё-таки мы уйдём от этой слякоти на улице, и температура опустится до -4…-9. Будет мороз без фанатизма», — рассказал специалист.
На неделе также ожидается снег, но в небольших количествах. По прогнозам синоптика, выпадет не больше трёх миллиметров осадков.

Шувалов также подчеркнул, что январь 2024 года претендует на звание второго самого холодного месяца ​в 21-м веке.
«Конец месяца мы будем встречать с достаточно мягкой погодой. Это немного скрасит впечатления, потому что сейчас среднемесячная температура составляет почти 13 градусов, а это означает, что мы идем на 6 градусов ниже климатической нормы», — заключил он.
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#подмосковье
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Подмосковных рыбаков предупредили о штрафах за вылов краснокнижных рыб
24 января 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В водоёмах Московской области водится несколько видов рыб, включённых в Красную книгу, их вылов запрещён. Об этом напомнили рыбакам в подмосковном министерстве экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Подмосковье обитает множество редких представителей животного царства. Больше всего их на суше, но есть и обитатели воды — рыбы. Всего в Красную книгу Московской области внесено десять видов рыб, и изымать их из природы запрещено», — цитируются в сообщении слова главы Минэкологии региона Тихона Фирсова.

Охране подлежат представители таких видов, как европейский хариус, стерлядь, подкаменщик обыкновенный, синец, сом, белоглазка, жерех, быстрянка, волжский подуст, чехонь и ручьевая минога. За их вылов рыбакам грозит административная ответственность.

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#московская область
#минэкологии мо
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В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
КПРФ внесла в Думу законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
24 января 2024, 11:52

Фото: iStock/Ivan-balvan

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей. Проект документа представлен в думской электронной базе.
Отмечается, что законопроект был внесён партией КПРФ, а именно, её лидером Геннадием Зюгановым и кандидатом на выборы президента, депутатом Николаем Харитоновым. Также проектом занимались депутаты Нина Останина, Юрий Афонин и Николай Коломийцев.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что в настоящее время в России насчитывается 2,3 миллиона многодетных семей. Однако такого количества недостаточно, поэтому следует ввести новые меры стимулирования и поддержки.

В связи с этим, депутаты предлагают отменить выплату налога на доходы физических лиц для многодетных семей.

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#многодетная семья
#ндфл
#госдума
#законопроект
#кпрф
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Россию атакуют циклоны с трех океанов
«Фобос»: Россию атакуют циклоны с трех океанов
24 января 2024, 11:47

Фото: istockphoto/oporkka

Россию атакуют циклоны, которые пробиваются с трех океанов. Они столкнулись с сибирским антициклоном и вызвали штормовой ветер и непогоду, пишет центр погоды «Фобос».
Вихрь, который поднимался с юга, заблокировал антициклон над севером Японского архипелага, из-за чего над Дальним Востоком остановился атмосферный фронт. Метель пришла в Приморье, а потом отправилась на Сахалин.

Улучшения погодных условий на Дальнем Востоке ждать не стоит, предполагают метеорологи. Штормовой ветер в Южно-Сахалинске задержится до выходных, 27-28 января. Усилится снегопад. В среду, 24 января, выпадет 43 миллиметра осадков, а потом ещё 50 миллиметров. За несколько суток на Сахалине выпадет около двух месячных норм снега.

В то же время на Восточно-Европейскую равнину надвигаются теплые воздушные массы. На востоке Центрального района пройдёт снег, а на западе и северо-западе — дожди.

В полосе от Архангельска до Курска возможны ледяные дожди. Утром в Москве будет гололед, предупреждают синоптики. В столицу придут слабые снегопады.

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#снег
#погода
#циклон
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В Воскресенске продолжаются капитальный ремонт путепровода
24 января 2024, 11:25

Фото: Светлана Плотникова

На путепроводе в городском округе Воскресенск продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщил корреспондент.
Капитальный ремонт производится на путепроводе «88 км».

В настоящий момент ведется реконструкция лестничных сходов для пешеходов.

«Работы у нас продолжаются. Всего в капитальном ремонте у нас задействовано порядка 60 человек.Приступили к работе с лестницами, будут полностью заменены опоры. <…>Сейчас ограничен проход по лестничному сходу № 4 (служебный) и № 5 (к кассам). <…>Полностью завершить работы планируем уже в этом году», – поделился старший бригадир АО «МОДЦ» Рафаэль Фархутдинов.

Кроме этого, до конца также полностью обновят мостовое полотно, включая гидроизоляцию и асфальтобетонные покрытие, а также сделают новые тротуары и опоры.

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#подмосковье
#реконструкция
#ремонт
#капитальный ремонт
#тротуары
#воскресенск
#путепровод
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Областная Система-112 приняла с начала года около миллиона вызовов
24 января 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Около миллиона вызовов поступило на единый номер «112» подмосковной службы спасения с начала января, в число наиболее востребованных услуг вошёл вызов скорой помощи, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«На вызов скорой пришлось около 300 тысяч обращений. Более 70 тысяч вызовов поступило в адрес полицейских и ГИБДД. Газовую службу звали на помощь около 33 тысяч раз. Остальные вызовы касались спасателей, пожарных и других служб. Кроме того, 7 тысяч вызовов были переадресованы в другие регионы», — говорится в сообщении.
Кроме того, с начала января около 200 раз звонившим помогли операторы-психологи и примерно 100 звонков приняли лингвисты Системы-112.

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#112
#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Кандидат в мэры Новосибирска призвала тратить деньги на развлечения вместо пенсий
Кандидат в мэры Новосибирска призвала сократить пенсии ради развлечений
24 января 2024, 11:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Кандидат в мэры Новосибирска, блогер Мальвина призвала вдвое сократить пенсии горожан, а деньги потратить на развлечения для молодёжи. Об этом сообщает издание «МК в Новосибирске».
Она призвала уменьшить размер пенсий в два раза. А также подчеркнула, что пенсионеров очень много, поэтому полученные от сокращения выплат деньги лучше потратить для развлечения для молодёжи.

Также она добавила, что оставить без изменений следует только пенсии для москвичей, поскольку они могут хотя бы посещать ЦУМ.

Такое заявление получило шквал негативных откликов, поэтому Мальвине пришлось извиняться. Она подчеркнула, что всё сказанное было шуткой, а сама она в детстве якобы ударилась головой во время катания на горке.

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#пенсии
#политика
#мэр
#пенсионер
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В Подмосковье за ночь очистили от снега около 10 тыс километров дорог
24 января 2024, 10:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 10 тысяч километров дорог расчистили в Московской области рабочие в ходе ночного дежурства, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Более тысячи дорожных рабочих провели уборку и обработку порядка 10 тысяч км дорог. В работах было задействовано более 500 единиц снегоуборочной техники», — цитируются в сообщении слова главы областного Минтранса Алексея Гержика.
Он отметил, что первоочередной задачей является очистка от снега и льда дорог с наиболее интенсивным движением и опасных участков трасс. При этом в условиях переменчивой погоды ведётся постоянный мониторинг обстановки на дорогах, чтобы оперативно отреагировать на потенциальные угрозы безопасности и ликвидировать их.

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