В округе Коломна снесли два аварийных дома 1939 года постройки

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Два одноэтажных многоквартирных дома, построенных 85 лет назад и находившихся в аварийном состоянии, снесли на Железнодорожной улице в посёлке Осенка городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Одноэтажные жилые дома площадью 300 и 165 квадратных метров, были построены в 1939 году. Они обветшали, основные элементы построек были частично разрушены, поэтому дома признали аварийными. Жильцов из находящихся в домах десяти квартир расселили, а сами здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В декабре текущего года оба дома снесли. В настоящее время участки, которые они занимали, полностью освобождены от зданий и очищены от строительного мусора.
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