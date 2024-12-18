В Ногинске снесли три аварийных двухэтажных дома

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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«Дома №11, 13 и 15 по Молодёжной улице были построены с 1949 по 1952 годы, их площадь составляла от 390 до 630 квадратных метров. Из-за сильного износа дома признали непригодными для проживания, жильцов из расположенных там 32 квартир расселили, а строения внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Осенью текущего года все три дома снесли. В настоящее время участки, которые они занимали, освобождены от построек и расчищены от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.
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