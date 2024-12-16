В Подмосковье выбрали лучшие архитектурные проекты

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подвели в регионе, из 100 заявок в число победителей вошло 17, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Основной задачей конкурса «Лучший проект Подмосковья» является выявление и поощрение лучших архитектурных решений. Фестиваль задает новую качественную планку проектирования, демонстрирует потенциал регионального развития и вдохновляет профессиональное сообщество на создание качественной среды», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.В номинации «Общественные здания и комплексы» поеду присудили двум проектам — комплексной реконструкции Музейного комплекса А. П. Чехова «Мелихово» (архитектурное бюро «АБ-РДНК») и проект реконструкции здания в центре Черноголовки под культурный центр (бюро WALL).
В номинации «Социальная инфраструктура» победу одержал проект многофункционального образовательного комплекса им. Е. М. Примакова в Одинцовском районе (архбюро «Студия 44»).
В номинации «Жилая многоэтажная недвижимость» лучшим был признан проект жилого дома «Точка отсчета» в Одинцовском округе (архитектурное бюро «А.Лен»).
Наград также были удостоены проекты архитектурных бюро ABG, «МАЙ АРХИТЕКТС», «СтройИнженер-Проект», «ВИННЕР ПРОДЖЕКТ» и др.
Отмечается, что архитектурный фестиваль и конкурс «Лучший проект Подмосковья» проходил в регионе во второй раз.
Читайте также:
Бизнес Подмосковья согласовал онлайн около 2 тысяч фасадных схем
В Звенигороде завершают снос 14-летнего многоэтажного недостроя
В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест
Лев Каштанов