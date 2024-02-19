В Омской области сгорела церковь

Фото: IStock/Kara Capaldo
В Омской области на площади больше 300 квадратных метров загорелась церковь. Об этом сообщили в МЧС России.
По информации спасателей, огонь вспыхнул на территории недостроенной церкви в посёлке Марьяновка Омской области. Пламя охватило 330 квадратных метра здания.
Из-за близко распложённых соседних домов на место происшествия выехали четыре пожарные машины. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание и защищают соседние строения, отметили в ведомстве.
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Из-за близко распложённых соседних домов на место происшествия выехали четыре пожарные машины. Сейчас спасатели ликвидируют возгорание и защищают соседние строения, отметили в ведомстве.
«На месте работали семь специалистов и четыре единицы техники. Огнеборцы локализовали пожар на 330 квадратных метрах», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Екатерина Шмакова