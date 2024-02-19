Три человека пострадали при взрыве на заводе в Саратовской области

Фото: IStock/FelixRenaud
Три человека пострадали во время взрыва на металлургическом заводе в Саратовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Сообщается, что инцидент произошёл в городе Балаково в понедельник, 19 февраля. Информацию о взрыве и пострадавших подтвердил также начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин. По его словам, на место происшествия спасатели не приезжали.
В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области информацию пока не комментируют.
Очаг взрыва пока неизвестен. Однако, по информации из неофициальных источников, причиной стал газ. Подробности происшествия выясняются.
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В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области информацию пока не комментируют.
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Екатерина Шмакова