Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы

Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы

ТАСС: Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме на севере Москвы
09 февраля 2024, 03:46
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Столичным пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоэтажке на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС. Возгорание стало крупнейшим пожаром в жилом доме за всю новейшую историю Москвы.
Сейчас идёт проливка и разбор конструкций. 10 человек из числа жильцов дома получили травмы разной степени тяжести.



Напомним, что ночью 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, к тушению привлекли в том числе и авиацию, сбросившую на источник пламени в общей сложности более 15 тонн воды.


Из горящего здания было эвакуирован в общей сложности более 400 человек, которых разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. По словам столичного мэра Сергея Собянина, всем им была оказана необходимая помощь. 10 человек обратились к медикам.

Вопросом соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома, а также установлением всех обстоятельств возгорания уже занимается прокуратура Москвы.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки под кровлей в результате попадания на неё воды из водостоков, рассказал один из жильцов по имени Феликс. Дом, в котором в своё время жил поэт и бард Александр Галич, был построен в 1956 году, он кирпичный с железобетонными перекрытиями и деревянными перекрытиями кровли. К нему пристроены 12- и 8-этажные жилые дома.

Читайте также:

Пожар на севере Москвы разросся до 4 тысяч «квадратов»

В Москве полыхает крыша шестиэтажки на Ленинградском проспекте

Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом
#пожар
#москва
#происшествия
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар на севере Москвы разросся до 4 тысяч «квадратов»
ТАСС: Площадь пожара в районе метро Аэропорт выросла до 4 тыс. квадратных метров
09 февраля 2024, 01:30

Фото: iStock/Distortion_Media

Площадь пожара кровли жилого дома на севере Москвы увеличилась до 4000 квадратных метров, огонь перекинулся на соседний дом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Собеседник ТАСС уточнил, что горит жилой дом по адресу: улица Черняховского, 2. В здании началось обрушение кровли, эвакуированы около 400 человек. Тушить пожар, которому присвоили третий ранг сложности, вылетели два вертолёта К-32. Пожару присвоен повышенный, третий ранг сложности. На месте также находятся около пяти пожарных машин и минимум 10 ​«скорых».



Дептранс Москвы отметил, что из-за пожара движение по улице Черняховского в Москве у станции метро «Аэропорт» перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.

Читайте также:
В Москве полыхает крыша шестиэтажки на Ленинградском проспекте

Пожарные сбили открытое пламя на заводе нефтепродуктов в Волгограде

МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин
#пожар
#москва
#жилой дом
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве полыхает крыша шестиэтажки на Ленинградском проспекте
Mash: На Ленинградском проспекте столицы горит крыша шестиэтажного жилого дома
09 февраля 2024, 00:47

Фото: iStock/O_Lypa

На Ленинградском проспекте Москвы горит крыша шестиэтажного жилого дома в районе метро Аэропорт, сообщает Telegram-канал Mash.




По предварительным данным, площадь пожара, которому уже сейчас присвоен повышенный ранг сложности, составляет в общей сложности 300 «квадратов». Жильцов дома сейчас эвакуируют.

Читайте также:

Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом

На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд

Пожар вспыхнул в здании на Кутузовском проспекте недалеко от «Москва-Сити»
#пожар
#москва
#крыша
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беременная девушка была укушена ядовитой змей, но перед смертью успела родить малыша
В Камеруне укушенная ядовитой змеей беременная женщина успела родить ребенка
08 февраля 2024, 22:13

Фото: istock / Kalina Ravutsova

Беременная жительница Камеруна была укушена ядовитой змеей, но смогла родить ребенка перед смертью. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на медицинский научный журнал The New England Journal of Medicine.

25-летнюю девушку на седьмом месяце беременности укусила смертельно ядовитая змея семейства гадюковых эфа. У женщины открылось вагинальное кровотечение, боли в животе и схватки. Медики провели обследование и обнаружили низкое количество тромбоцитов в крови. Пациентке диагностировали коагулопатию — нарушение работы свертывающей системы крови. По мнению врачей, симптомы вызвал яд змеи.

Пострадавшей ввели противоядие, но спустя три дня кровотечение и боли в области таза усилились и начались роды. Она родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Несмотря на усилия медиков, спасти саму женщину не удалось.

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона


#яд
#змея
#роды
#нарушение
#симптомы
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о шести пострадавших при взрыве на газопроводе в Приморье
При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек
08 февраля 2024, 21:36

Фото: istock / Leonid Ikan

После крупного пожара в пермском посёлке Куеда пострадали шесть человек, в том числе две детей. Все они госпитализированы. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что двоих пострадавших перевели в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию также подтверждает МЧС Прикамья. Возгорание достигло площади 180 квадратных метров.

Сообщается, что уже дотла сгорело три дома. В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли пожарный поезд, который включает в себя цистерны с водой и пенообразователь.

По уточнённой информации, ЧП не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов.

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

#поезд
#мчс
#пожар
#чп
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Оливье со стафилококком»: Уголовное дело о массовом отравлении выпускников дошло до суда
Бизнесмен предстанет перед судом по делу об отравлении 112 выпускников школ
08 февраля 2024, 21:08

Фото: istock / Zolnierek

В Санкт-Петербурге бизнесмен Вадим Лакшин предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции.
По информации следствия, с 24 по 25 июня 2023 года 112 человек отравилось после праздничного обеда в честь выпускных в гимназиях и школах. Выпускники съели оливье с золотистым стафилококком, цезарем, галантином и лососем с кишечной палочкой. После этого было возбуждено уголовное дело.

Как считает следствие, руководитель пищевого предприятия не контролировал должным образом деятельность подчиненных, а также не принял меры по устранению нарушений санитарных норм, допустив к работе сотрудников, которые являются носителями возбудителя кишечной инфекции, вирусной этиологии и других заболеваний.

До этого стало известно, что обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

#уголовное выпускники
#нарушение
#предприятия
#отравление
#уголовное дело
#бизнесмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пермском крае после взрыва на газопроводе загорелся поезд и частный дом
Грузовой поезд и частный дом вспыхнули после взрыва на газопроводе под Пермью
08 февраля 2024, 20:45

Фото: istock / dzika_mrowka

После взрыва на газопроводе в Пермском крае загорелись цистерны грузового поезда. Огонь также перешел на жилой дом. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot. По данным издания, крупный пожар начался около поселка Куеда.

В настоящий момент на месте работают сотрудники МЧС. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным, есть один пострадавший человек.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения внезапно приревновал свою 62-летнюю супругу. Тогда он облил её бензином и поджёг спичку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

#мчс
#пожар
#дом
#поезда
#пострадавший
#жилой дом
#человек
#сотрудники
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемый в убийстве трех женщин в Подмосковье оказался бывшим полицейским
Мужчина, обвиняемый в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье, служил в полиции
08 февраля 2024, 20:16

Фото: istock / blinow61

Подозреваемый в тройном убийстве в Подмосковье является бывшим сотрудником Госавтоинспекции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Тела трех застреленных пенсионеров обнаружили 7 февраля в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По информации прокуратуры Мособласти, в доме был беспорядок. Преступники также машину пенсионерки и вынесли из дома документы и драгоценности на 3,5 миллиона рублей. Угнанная машина была найдена вчера в 37 километрах от места преступления.

По данным Тверского суда Москвы, подозреваемый Михаил Борзых скрылся от следствия. МВД России внесло его сведения в розыскную базу. Мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Татарстана облил жену бензином и пытался поджечь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

#подмосковье
#мвд
#розыск
#мужчина
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело тульского депутата обнаружили в машине на обочине дороги
Депутата Тульской облдумы Грязева нашли мертвым в автомобиле на обочине
08 февраля 2024, 20:04

Фото: istock / Dzurag

В Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. Об этом информирует региональное следственное управление СК России в социальной сети «ВКонтакте».

По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.

«Проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в ведомстве.
Михаил Грязев с 2006 по 2021 год занимал пост ректора Тульского государственного университета, позже был депутатом Тульской областной Думы, руководителем региональной приемной «Единой России».

Ранее стало известно, что из жизни ушел основатель и автор названия группы «Машина времени» Юрий Борзов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

«Показал и потрогал»: В Москве курьер попытался совратить девочку в подъезде

В Москве актёра Панкратова-Чёрного госпитализировали в прединфарктном состоянии

В Подмосковье спасли двух рыбаков, застрявших на водохранилище из-за циклона

#дороги
#погибший
#комплекс
#вконтакте
#пост
#ск
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Неудачливая воровка»: Россиянка украла 800 лотерейных билетов, но не выиграла ничего
Продавщица из Торжка украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла
08 февраля 2024, 18:05

Фото: iStock/PeopleImages

Продавщица из города Торжок украла 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла и попала под уголовное дело, об этом сообщили в полиции Тверской области.
«В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей», — сообщили правоохранители.

Пропажу вскрыла служба безопасности компании во время проведения инвентаризации. Выяснилось, что 19-летняя продавщица так впечатлилась мужчиной, который прямо при ней вытянул выигрышный билет, что решила испытать удачу самостоятельно.

Однако, деньги девушка решила не тратить и забрала с работы билеты просто так. В течении нескольких дней она продолжала забирать с работы билеты, пока их количество не достигло восьмисот. При этом, ни один из краденых билетов не принёс девушки прибыль.

К тому же, воровство было замечено, а информацию о продавщице передали в правоохранительные органы. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте также:

В Королёве рецидивист украл в продуктовом магазине телефон у продавца

В Жуковском воры сбили палкой камеру наблюдения и обокрали табачный магазин

Считавший себя невидимым мужчина совершил кражу и удивился аресту
#кража
#лотерея
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф