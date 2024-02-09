Ликвидирован крупнейший пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы

Фото: Фотобанк Московской области
Столичным пожарным удалось ликвидировать открытое горение в многоэтажке на улице Черняховского на севере Москвы, сообщает ТАСС. Возгорание стало крупнейшим пожаром в жилом доме за всю новейшую историю Москвы.
Сейчас идёт проливка и разбор конструкций. 10 человек из числа жильцов дома получили травмы разной степени тяжести.
Напомним, что ночью 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, к тушению привлекли в том числе и авиацию, сбросившую на источник пламени в общей сложности более 15 тонн воды.
Из горящего здания было эвакуирован в общей сложности более 400 человек, которых разместили в здании торгового комплекса и трех автобусах. По словам столичного мэра Сергея Собянина, всем им была оказана необходимая помощь. 10 человек обратились к медикам.
Вопросом соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома, а также установлением всех обстоятельств возгорания уже занимается прокуратура Москвы.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки под кровлей в результате попадания на неё воды из водостоков, рассказал один из жильцов по имени Феликс. Дом, в котором в своё время жил поэт и бард Александр Галич, был построен в 1956 году, он кирпичный с железобетонными перекрытиями и деревянными перекрытиями кровли. К нему пристроены 12- и 8-этажные жилые дома.
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Напомним, что ночью 9 февраля в Москве у станции метро «Аэропорт» загорелась крыша шестиэтажного жилого дома. Огонь быстро перекинулся на другой дом, в результате чего общая площадь возгорания быстро возросла до 4 тыс. кв.м. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, к тушению привлекли в том числе и авиацию, сбросившую на источник пламени в общей сложности более 15 тонн воды.
Вопросом соблюдения жилищных прав жителей многоквартирного дома, а также установлением всех обстоятельств возгорания уже занимается прокуратура Москвы.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки под кровлей в результате попадания на неё воды из водостоков, рассказал один из жильцов по имени Феликс. Дом, в котором в своё время жил поэт и бард Александр Галич, был построен в 1956 году, он кирпичный с железобетонными перекрытиями и деревянными перекрытиями кровли. К нему пристроены 12- и 8-этажные жилые дома.
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Артем Путинцев