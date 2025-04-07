В ОНК объяснили, по какой причине битцевский маньяк признался в новых убийствах

Алексей Пичушкин (Фото: РИА Новости/ Алексей Панов)
«Битцевский маньяк» Алексей Пичушкин сознался в новых убийствах в погоне за славой, заявил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Забил Алекперов.
Исследования показывают, что любые маньяки очень любят, когда есть интерес к их персоне, добавил общественник.
По словам Алекперова, Пичушкин понял, что никаких ухудшений не будет, ведь у него и так максимально строгие условия содержания.
Алекперов заметил, что такая история в целом хорошо ложится на психологические паттерны маньяков.
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«Мы с вами год назад помнили, кто такой Пичушкин? Скорее всего, нет. <…>», — поделился член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
По словам Алекперова, Пичушкин понял, что никаких ухудшений не будет, ведь у него и так максимально строгие условия содержания.
«В этот момент хочется напомните себе, потешить чувство собственного самолюбия, опять появиться на страницах журналов и газет», — сказал собеседник NEWS.ru.
Алекперов заметил, что такая история в целом хорошо ложится на психологические паттерны маньяков.
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Ольга Енгалычева