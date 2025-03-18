Напрашивался в дом к бабушкам: в деле маньяка Писчикова новый поворот. Как «уральский Раскольников» убивал пенсионерок?

Денис Писчиков (Фото: кадр из передачи «Криминальная Россия»)
На счету Дениса Писчикова по крайней мере 17 жертв. Все убийства он совершал в начале нулевых в Подмосковье и Владимирской области, куда перебрался из Свердловской области. Душегуб ездил по отдаленным деревням, стучался в дома к одиноким бабушкам, просил воды или хлеба, а когда его приглашали войти, убивал хозяек топором и грабил. Недавно «уральского Раскольникова» обвинили в убийстве еще трех женщин.
Давил на жалость и устраивал жестокую расправуВ начале 2000-х по Владимирской области и Подмосковью прокатилась волна жестоких убийств с ограблениями. Преступник приезжал в отдаленную деревню или село, выискивал дом одинокой пенсионерки. Стучался, просил поесть или попить. Обычно хозяйкам становилось жалко мужчину, они впускали его в дом, а он их «благодарил» ударом топора по голове. Как правило, он был смертельным. Преступник забирал деньги, ценные вещи и спокойно уходил.
Выяснив, что имеют дело с серийником, оперативники объединили эти уголовные дела. Количество жертв тем временем увеличивалось каждый месяц.
Сотрудники следственно-оперативной группы объездили много населенных пунктов, надеясь отыскать свидетеля или какую-нибудь важную зацепку. И наконец удача оказалась на их стороне: одна жертва выжила и описала душегуба.
Фоторобот Дениса Писчикова (Фото: кадр из передачи «Криминальная Россия»)
Убийцей оказался светловолосый молодой человек лет 20 средней комплекции. Оперативники составили фоторобот, объявили подозреваемого в федеральный розыск. В частности усилили контроль на вокзалах, справедливо предположив, что между деревнями преступник перемещается на электричках и автобусах. Еще проверяли ранее судимых за подобные преступления.
Журналисты окрестили душегуба «Тварью дрожащей» и «Раскольниковым». Потом добавился и эпитет «уральский».
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Был вором, а стал убийцейВ апреле 2003-го со сотрудниками одного из отделов милиции Орехово-Зуево связалась взволнованная гражданка и заявила, что по ее деревне разгуливает неизвестный мужчина, который подходил под описание преступника. На место сразу выслали усиленный наряд, сообщили дежурящим на ближайших железнодорожных станциях и автовокзалах работникам МВД.
Задержали 21-летнего Дениса Писчикова. Несколько лет назад он переехал в центральный регион из Свердловской области. На родине, в городе Буланаш, практически с раннего возраста состоял на учете в милиции, не раз попадался на кражах и хулиганствах. Мужчина числился в федеральном розыске за такие же преступления, совершенные в Москве. Оказалось, что, когда после очередной кражи Дениса поймали, суд оставил его под подпиской о невыезде. И мужчина пустился в бега.
Денис Писчиков (Фото: кадр из передачи «Криминальная Россия»)
Во Владимирской области Писчиков предпринял попытку жить нормально: встречался с девушкой и даже нашел работу. Но в результате взялся за старое, но добавил к кражам убийства. Возлюбленная ни о чем не знала.
Писчиков почти сразу во всем признался. Убийца уточнил, что на страшное его толкали голоса в голове. Сам он якобы этого не желал и сильно раскаивается. Но после проведения судебно-психиатрической экспертизы никаких отклонений не нашли.
Летом 2004-го Московский областной суд за 14 доказанных расправ приговорил Дениса к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в соликамскую колонию особого режима «Белый лебедь».
Денис Писчиков (Фото: vladimir.sledcom.ru)
Новые эпизоды в деле «уральского Раскольникова»Однако нераскрытые эпизоды продолжали расследовать.
«С учетом схожего характера преступлений заключенного отрабатывали на причастность к убийствам в Александрове и в Мележе. Однако по причине прохождения им в местах лишения свободы принудительного лечения от психического расстройства проводить с ним следственные действия на протяжении нескольких лет было невозможно», — обратили внимание в СУ СК России по Владимирской области.
Во время допроса Писчиков наконец сознался еще в трех убийствах. В апреле 2002-го в Александрове преступник зарубил топором пожилую пару 84 и 78 лет. У супругов душегуб украл резиновую лодку, продукты и 700 рублей.
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В июне в деревне Мележа Денис пробрался в частный дом, ударил обухом топора спящую 82-летнюю женщину и, не найдя ни денежных средств, ни других ценностей, ушел ни с чем.
После проверки показаний на месте Писчикова отправили на повторную судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила его вменяемость. Из-за этого в скором времени «уральского Раскольникова» ждет еще один судебный процесс. Однако следователи предполагают, что на этом признания убийцы не закончились.
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