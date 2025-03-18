Напрашивался в дом к бабушкам: в деле маньяка Писчикова новый поворот. Как «уральский Раскольников» убивал пенсионерок?

На счету Дениса Писчикова по крайней мере 17 жертв. Все убийства он совершал в начале нулевых в Подмосковье и Владимирской области, куда перебрался из Свердловской области. Душегуб ездил по отдаленным деревням, стучался в дома к одиноким бабушкам, просил воды или хлеба, а когда его приглашали войти, убивал хозяек топором и грабил. Недавно «уральского Раскольникова» обвинили в убийстве еще трех женщин.