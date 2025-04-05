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Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Преступник совершил не менее 49 убийств в Битцевском парке в Москве. Первое преступление Пичушкин совершил в 1992 году, еще 48 убийств произошли в период с 2001 по 2006 год.
В 2007 году маньяка приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. На сегодняшний день он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».
Во время судебного заседания Пичушкин сообщил, что не жалеет о содеянном.
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В 2007 году маньяка приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. На сегодняшний день он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».
Во время судебного заседания Пичушкин сообщил, что не жалеет о содеянном.
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Екатерина Коршунова