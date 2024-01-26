В ООН раскрыли число украинцев, покинувших родину

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Примерно 10 млн украинцев вынужденно оставили свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщил NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
По его словам, около 6,3 млн украинцев уехали за границу, оставшиеся 3,7 млн переехали в другой регион страны.
Он считает, что украинцам необходимо оказать помощь в восстановлении жизни, трудоустройстве и ремонте домов. По его словам, управление организации по делам беженцев уже помогло восстановить свыше 27,5 тыс. домов.
По данным организации, 47% беженцев с Украины составляют женщины, а 33% - дети. При этом 80% из них планируют когда-нибудь вернуться на родину, а 14% хотят сделать это в ближайшее время. Беженцы считают, что на Украине небезопасно, также отсутствует жилье и деньги для нормальной жизни.
Большинство украинских беженцев в настоящее время проживает в Польше. Остальные рассредоточены по другим странам Евросоюза.
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«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди.
По данным организации, 47% беженцев с Украины составляют женщины, а 33% - дети. При этом 80% из них планируют когда-нибудь вернуться на родину, а 14% хотят сделать это в ближайшее время. Беженцы считают, что на Украине небезопасно, также отсутствует жилье и деньги для нормальной жизни.
Большинство украинских беженцев в настоящее время проживает в Польше. Остальные рассредоточены по другим странам Евросоюза.
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Элина Позднякова