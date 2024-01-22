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В Германии украинская беженка зарезала хозяина дома из-за нежелания съезжать

Bild: В Германии беженка с Украины зарезала хозяина дома из-за нежелания уезжать
22 января 2024, 16:25
Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

В Германии начался суд над беженкой с Украины, которая зарезала хозяина дома из-за того, что не хотела съезжать оттуда. Об этом сообщает Bild.
Согласно статье, 54-летний немец из Дахау познакомился в интернете с украинкой еще 15 лет назад. Все эти годы они поддерживали связь.

После начала российской спецоперации женщина переехала к своей сестре в немецкий город Шварцвальд. А потом перебралась к старому знакомому. Мужчина согласился принять женщину, однако только на некоторое время. Украинка прожила у немца почти год, а потом попыталась заставить его прописать в своем доме.


Следствие установило, что беженка вела себя агрессивно и не соглашалась добровольно покинуть дом мужчины. Из-за страха перед ней он вынужден был спать вместе с детьми на диване. В феврале прошлого года украинка в ходе ссоры на глазах у всей семьи несколько раз ударила мужчину ножом в верхнюю часть тела.

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Медики не смогли установить причину смерти экс-замгенпрокурора Украины Колинько
22 января 2024, 17:38

Фото: iStock/Artem_Furman

Судмедэксперты не смогли установить причину смерти бывшего замгенпрокурора Украины Ольги Колинько и её дочери, об этом сообщила пресс-секретарь национальной полиции страны Елена Бережная, её цитирует «УНН».
Напомним, 10 января соседи 71-летней Колинько обнаружили труп бывшей чиновницы в её киевской квартире. Бездыханное тело её дочери было найдено в квартире по соседству.

«Результаты вскрытия не смогли дать картину причины смерти (Колинько и ее дочери), потому что уже произошли гнилостные изменения в теле, поэтому назначены экспертизы, которые отправлены на проведение гистологии и тому подобное», — прокомментировала ситуацию Бережная.

По её словам, эти исследования будут длиться несколько недель, однако, они должны дать более точную картину о причинах случившегося.

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#труп
#киев
#прокуратура
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Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля
22 января 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Популярную российскую блогершу и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля, об этом сообщает Telegram-канал «Столичный СК».
Напомним, ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, сегодня стало известно, что автор «Марафонов желаний» его не соблюдала.

22 апреля выяснилось, что Блиновской предъявили обвинение по ещё одной уголовной статье — «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас блогерше суммарно грозит до 16 лет лишения свободы.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля 2024 года.

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#сизо
#блогер
#москва
#следственный комитет
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Пожар в Усть-Луге на терминале «Новатэка» полностью потушили
22 января 2024, 16:59

Фото: iStock/Matt277

В Усть-Луге пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание на терминале компании «Новатэк». Об этом сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.
«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале «Новатэк» работы по тушению пожара завершены», - написал Запалатский в своем Telegram-канале.

Напомним, 21 января пожар произошел в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». По предварительной информации, пожар произошел из-за внешнего воздействия.

Стоит отметить, что за несколько дней до пожара в Ленинградской области впервые с начала специальной военной операции на Украине был замечен и перехвачен беспилотник украинских войск. Ранее сообщалось, что технологический процесс на терминале «Новатэка» в Усть-Луге был приостановлен.

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#пожар
#беспилотник
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#возгорание
#операции
#telegram
#удар
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Подмосковные спасатели вытащили людей из машины, улетевшей в кювет
22 января 2024, 16:55

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили двух пострадавших из улетевшей в кювет машины. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В службу 112 поступил вызов от очевидцев, которые сообщили, что со скользкой дороги в кювет съехал автомобиль и оказался зажатым между деревьями.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и приняли решение о спиле деревьев. Специалистам потребовалось около 30 минут для того. Затем спасатели помогли пассажиру и водителю выбраться из автомобиля», — поделился начальник ПСЧ-309 Эрнест Элбакян.

Стоит отметить, что авария произошла в городском округе Подольск вблизи села Сынково-2. Кроме этого, медицинская помощь пассажирам кроссовера, который застрял в деревьях, не понадобилась., они отделались легким шоком.

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#автомобиль
#мособлпожспас
#подмосковье
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СК завёл дело по факту убийства россиянки и её дочери в турецком Бодруме
22 января 2024, 16:38

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки Ирины Двизовой и её дочери в турецком Бодруме, об этом сообщает СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, тела россиянки и её 15-летней дочери обнаружили 29 ноября 2023 года в курортном городе Бодрум.

Главным подозреваемым в этом страшном преступлении, предположительно, является Бывший муж Двизовой Андрей Куслевич. У мужчины есть литовское гражданство, а в 2017 году он работал телохранителем украинского олигарха в Монако.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления», — сообщили в Следственном комитете.

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#убийство
#уголовное турция
#следственный комитет
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В Москве экстренно госпитализировали Народную артистку РСФСР Валентину Талызину
22 января 2024, 16:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину экстренно госпитализировали в одну из столичных больницы, об этом Telegram-каналу Mash рассказала дочь Талызиной.
По словам дочери артистки, у неё диагностировали бронхопневмонию, в настоящий момент она находится под капельницами. К тому же, известно, что в больницу Талызина попала вчера, а сегодня, 22 января, она должна была отмечать свой 89-й День рождения.

Собеседница СМИ также подчеркнула, что тест на коронавирус у её матери показал отрицательный результат.

Во всеми любимом фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром» сыграла подругу Нади Шевелёвой, а также озвучила главную героиню. Она также приняла участие в таких проектах как: «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многих других. Сейчас Талызина играет в театре.

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Житель Подмосковья устроил «пьяный форсаж», угнав такси и грузовик
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#госпитализация
#театр
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Житель Подмосковья устроил «пьяный форсаж», угнав такси и грузовик
Пьяный житель Подмосковья угнал такси, а затем врезался на нём в грузовик
22 января 2024, 15:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Пьяный житель Подмосковья угнал такси, врезался на нём в грузовик, а затем угнал и этот автомобиль, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По её словам, дерзкое преступление произошло в городе Солнечногорск Московской области.

Злоумышленник напал на водителя такси и, угрожая ему ножом, угнал автомобиль. Управляя такси, на 48-м километре ЦКАД он врезался в грузовик. Угонщик не растерялся, и решить угнать большегруз, вместо разбитого такси. Водителю грузовика он нанёс ножевое ранение, а затем попытался скрыться на его автомобиле.

К счастью, преследовавшим мужчину правоохранителям удалось остановить угнанный автомобиль. Выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент задержанный находится под стражей, на него возбуждено уголовное дело.

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#московская область
#алкоголь
#полиция
#грузовик
#уголовное дело
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В Чувашии житель Нижнего Тагила пытался скрыться от силовиков с 26 кг наркотиков
22 января 2024, 15:37

Фото: istock / akiyoko

В Чувашии сотрудники правоохранительных органов изъяли 26 килограммов мефедрона, которые житель Нижнего Тагила перевозил с воем автомобиле. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД по республике.

Сотрудники уголовного розыска вместе с ГИБДД при отработке оперативных данных остановили автомобиль на 684 километре трассы М-12. За рулем машины находился 35-летний житель Нижнего Тагила, который в ходе диалога с полицейскими попытался завести двигатель машины и уехать, но все равно был задержан. Отмечается, что мужчина ранее был судим.

«При обследовании автомобиля подозреваемого правоохранители обнаружили в багажнике среди личных вещей и изъяли около 26 килограммов мефедрона и 200 граммов других запрещенных веществ, что подтверждено экспертизой», — сказано в сообщении.
Согласно версии полиции, наркотики предназначались для дальнейшего сбыта через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Фигурант арестован.

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#гибдд
#наркотики
#автомобиль
#уголовное сотрудники
#машины
#рф
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Посол Жирнов подтвердил гибель супружеской пары при крушении Falcon 10
22 января 2024, 15:24

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Супружеская пара из России погибла при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане, эту информацию подтвердил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью для «РИА Новости».
«На борту находилось шесть человек. К сожалению, двое погибли в результате авиакатастрофы. это супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы. Слова глубочайших соболезнований родным и близким, это огромная утрата и огромная боль», — сообщил собеседник агентства.

Жирнов также рассказал, что уже успел встретиться с четырьмя выжившими в авиакатастрофе. Он выразил надежду, что совсем скоро они смогут отправиться домой, в Россию.

Напомним, 21 января частный самолёт потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Как стало известно позже, четверых выживших эвакуировали с места происшествия и оказали первую медицинскую помощью представители «Талибана»*.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
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