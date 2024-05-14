В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют железнодорожный техникум

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских планируется провести в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В.И. Бондаренко, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить сами работы по капитальному ремонту, а также поставить всё необходимое оборудование для эксплуатации колледжа и благоустроить прилегающую территорию», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 655 миллионов 892 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 мая. Завершить капитальный ремонт планируется в будущем году.
Техникум расположен по адресу: город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом №39.
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