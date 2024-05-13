Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Одинцовская больница готовит документацию для капитального ремонта Грибовского фельдшерско-акушерского пункта. Медицинский объект в посёлке ВНИИССОК осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как сообщил главврач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для ремонта ФАПа. В последний раз его обновляли в 2007 году. С того времени в нескольких кабинетах из-за протечек крыши на потолке и стенах образовалась плесень.
Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.
По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.
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«Фельдшерско-акушерский пункт крайне востребован. Даже с учётом того, что в 2025 году в соседнем микрорайоне «Гусарская баллада» будет построена поликлиника на 500 посещений, жителям посёлка нужны медицинские услуги в пешей доступности. Ключевая задача – выйти на старт капремонта. Расходы мы готовы взять на себя», – заявил Иванов.
Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.
По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.
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Лора Луганская