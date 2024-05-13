Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт

Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт

13 мая 2024, 12:16
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская больница готовит документацию для капитального ремонта Грибовского фельдшерско-акушерского пункта. Медицинский объект в посёлке ВНИИССОК осмотрел глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Как сообщил главврач Одинцовской областной больницы Александр Грицанчук, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для ремонта ФАПа. В последний раз его обновляли в 2007 году. С того времени в нескольких кабинетах из-за протечек крыши на потолке и стенах образовалась плесень.
«Фельдшерско-акушерский пункт крайне востребован. Даже с учётом того, что в 2025 году в соседнем микрорайоне «Гусарская баллада» будет построена поликлиника на 500 посещений, жителям посёлка нужны медицинские услуги в пешей доступности. Ключевая задача – выйти на старт капремонта. Расходы мы готовы взять на себя», – заявил Иванов.


Он добавил, что администрация также прорабатывает с Одинцовской больницей вопрос расширения площади ФАПа за счёт соседних помещений и готовит обоснование для изменения статуса медучреждения. Это позволит увеличить штат специалистов.

По данным пресс-службы, приём в Грибовском ФАПе ведут фельдшер и врач-педиатр. Объект 1980 года постройки расположен в пристройке к многоэтажному жилому дому №4. Медицинское учреждение рассчитано на 15 посещений в смену, к нему прикреплены почти 1,7 тыс. человек.

Читайте также:

Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья

В Подмосковье врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком

Нарколог Холдин: курение снижает продолжительность жизни на 15 лет
#здравоохранение
#андрей иванов
#капремонт
#одинцовский городской округ
#фап
#подмосковье
#московская область
Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья
13 мая 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начинают работать Школы паллиативного пациента. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школы паллиативного пациента откроются в Клину, Химках, Красногорске и Солнечногорске.

«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам Школы паллиативного пациента в 4-х больницах. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежный сфер», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Первые занятия в школах стартуют уже 13 мая в 12:30 в Химках. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи и сайтах больниц.

Читайте также:

Граждан старшего возраста будут стимулировать проходить диспансеризацию

В Подмосковье с помощью кардиопульта дистанционно расшифровали около 150 тыс. ЭКГ

Врач Конев назвал предельный возраст вождения
#школы
#обучение
#министр
#пациенты
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком
13 мая 2024, 10:29

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком во время пикника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 55-летную женщину в приёмное отделение Сергиево-Посадской больницы.

«Трагедией едва не обернулся обычный пикник с шашлыками. При обследовании выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. <…> При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», — поделилась завотделения хирургии Светлана Александрова.

Специалист настоятельно рекомендует не спешить во ​время приёма пищи и тщательно ​её пережевывать.

Читайте также:

Врач раскрыл полезные блюда из фастфуда

Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь

В МОНИКИ восстановили челюсть пациентке по 3D-модели и вернули ей способность есть
#госпитализация
#больницы
#шашлык
#сергиев посад
#хирург
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач раскрыл полезные блюда из фастфуда
Терапевт Асанов: салаты, курица и роллы в лепешке могут быть полезны
12 мая 2024, 03:11

Фото: iStock/rez-art

Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма, передает РИА Новости.
Говоря о полезных блюдах фастфуда, Асанов подчеркнул, что в таких ресторанах рекомендуется отдавать предпочтение салатам, роллам в пресной лепешке и курице, а не свинине или говядине.

«Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», – призвал он.

Терапевт также допустил употребление картофеля фри. Он рекомендовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюр. В качестве соуса эксперт посоветовал кетчуп или горчицу.

Читайте также:

Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц

Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры

Диетолог Соломатина: Фастфуд может ухудшать слух
#питание
#здоровье
#терапевт
#московская область
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь
Врач Тяжельников: дачникам во время магнитных бурь стоит снизить темп работ
10 мая 2024, 04:27

Фото: istock / Mkovalevskaya

Дачников призвали снизить темп работ на участках во время магнитных бурь. А тех, кто занимается спортом, перейти на умеренные тренировки. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости.
До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв сообщил, что утром 8 мая произошла вспышка на Солнце высокого балла X 1.0, выброс плазмы приближается к Земле, на выходных возможны сильные магнитные бури уровня G3.

Как утверждает Тяжельников, магнитные бури могут серьезно повлиять на самочувствие пенсионеров и людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями. Также вполне здоровые люди могут в такие дни ощущать недомогание: головные боли, головокружение, утомляемость, тошноту, ухудшение настроения, нарушение сна, ломоту в мышцах и суставах и прочие неприятные симптомы.

«В первую очередь, рекомендуется снизить любые нагрузки: физические, эмоциональные. Нужно дать организму возможность направить все резервы на то, чтобы он справился со стрессом, который вызывается магнитной бурей. Если занимаетесь спортом, то следует перейти на умеренные тренировки. Дачникам, у которых сейчас горячая пора, нужно снизить темп работ на участках», — рассказал врач.
Он добавил, что крайне важно хорошо высыпаться, отдыхать днем, если есть возможность, чаще бывать на свежем воздухе. Эксперт отметил, что пожилым людям нужно особенно внимательно следить за здоровьем в такие дни: соблюдать режим дня, больше отдыхать, полноценно питаться.

Также стоит дважды в день измерять артериальное давление, принимать препараты и иметь запас лекарств на случай обострения заболевания.

Читайте также:

Диетолог Лазуренко развеяла миф о чае как о средстве для похудения

Названа самая вредная ягода

Эпидемиолог Лищук рассказала, как укус клеща влияет на организм человека

#врач
#симптомы
#тренировки
#заболевания
#магнитные бури
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Эдигер заявил о тяжёлой проблеме детей курильщиков
08 мая 2024, 23:21

Фото: iStock/metamorworks

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что в семье, где родители курят, не может быть здоровых детей.
По его словам, в таких семьях дети являются пассивными курильщиками, что оказывает пагубное влияние на их иммунную систему и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я не знаю ни одного случая в семьях с курящими родителями, чтобы дети были здоровы, в первую очередь в области иммунной системы. Эти дети стопроцентно пассивные курильщики, и все они поражены. Тут история гораздо страшнее, у них поражение застойным табачным дымом и наблюдается во время формирования пубертатной иммунной системы. Это тяжёлая проблема», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее главный нарколог Минздрава Виталий Холдин назвал курение основной причиной снижения продолжительности жизни на 15 лет.

Читайте также:

Нарколог Холдин: курение снижает продолжительность жизни на 15 лет

В Госдуме предложили ввести ответственность для беременных за курение сигарет

Врач предупредил, что курение может стать причиной ампутации ног
#курение
#дети
#история
#нарколог
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сомнолог Полуэктов назвал способ борьбы с повторяющимися ночными кошмарами
Сомнолог Полуэктов посоветовал решать проблемы в реальной жизни
08 мая 2024, 23:05

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснил, что сновидения являются результатом обработки нашим мозгом информации.
По его словам, повторяющиеся кошмары могут говорить о том, что человек испытывает проблемы или стресс в реальной жизни, что и отражается на его снах. Поэтому он рекомендовал решать источник своих проблем в реальности, либо обращаться к специалисту для избавления от страшных сновидений.

«Если это частая ситуация и она мешает человеку жить, то надо обращаться к специалисту. Бывает и так, что сновидения связаны с чем-то абсолютно понятным. Так, например, студенту, который не готовится к экзаменам, может еженощно сниться провал на экзамене. Просто нужно начать учить билеты», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Полуэктов.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказывал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.

Читайте также:

«Снотворное не поможет»: сомнолог рассказал, что делать при ночном пробуждении

Сомнолог Ильин: Сладкое может навредить сну

Сомнолог Царёва: «Каждое пятое ДТП в России связано с сонливостью»
#сомнолог
#стресс
#сон
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы неожиданные заболевания, на которые может указывать сухость губ
Врач Константинова: Сухость губ может быть признаком проблем с ЖКТ и анемии
08 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/Dima Berlin

Врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.
Также такой симптом может наблюдаться при сахарном диабете, гипотиреозе, псориазе и красной волчанке. Кроме этого, такое состояние кожи губ может быть вызвано и внешними факторами.

«Причин, вызывающих постоянную сухость губ, достаточно много. Так, сухость губ возникает при использовании некачественной косметики, в качестве аллергической реакции на употребляемые продукты, зубную пасту или губную помаду, в результате анемии, из-за заболеваний ЖКТ или при наличии в организме вируса герпеса», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Константинова.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева заявляла о том, что выдавливать прыщи опасно, поскольку это может привести к постакне.

Читайте также:

Дерматолог Хегай объяснила, почему важно защищать кожу от ультрафиолета

Врач объяснил, как отличить обморожение от аллергии на холод

Дерматолог Скорогудаева заявила об опасности выдавливания прыщей
#продукты
#здоровье
#кожа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Озвучен простой способ предотвратить появление похмелья
Врач Шарапова посоветовала перед сном выпить кефир или тан
08 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/Elena Medoks

Врач Клинической больницы им. В.В. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова заявила, что для профилактики похмелья перед сном можно выпить кефир или тан, содержащие аминокислоту триптофан.
Триптофан, по словам врача, как раз и помогает справится с симптомами плохого самочувствия после алкоголя.

«Кроме тана и кефира также полезны продукты с высоким содержанием витаминов группы В, калия, магния, цинка и витамина С, такие как бананы, абрикосы, зеленый чай, апельсиновый сок, орехи, авокадо, яйца, морепродукты и зеленые овощи. Важно пить много воды, особенно с лимоном, для восстановления электролитного баланса», – добавила в беседе с Газета.ру Шарапова.

Ранее врач психиатр-нарколог Руслан Исаев заявил о том, что наиболее безопасным для здоровья печени продуктом является ром.

Читайте также:

Подмосковный психолог Жеравова раскрыла, как научить подростка отказываться от алкоголя

Врач Исаев назвал самый безопасный для печени алкоголь

«Баланс в жизни»: Психолог объяснила, как возвращаться к работе после долгих выходных
#алкоголь
#продукты
#врач
#здоровье
#напитки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы методы не толстеть в праздники
Диетолог Гридина рекомендовала исключить солёное и сладкое из рациона
08 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

Диетолог Наталия Гридина заявила, что для того, чтобы не набрать вес во время праздников, лучше употреблять как можно меньше калорийной пищи, а также по возможности ограничить или исключить сладкое и солёное.
«Постарайтесь создать тарелку, где половина будет овощной, четверть состоять из белка, а еще одна четверть — из круп и хлеба. Рассчитайте примерное количество калорий блюд и добавьте диетические и вкусные опции. Это может быть греческий салат, запеченные овощи: кабачки, баклажаны, помидоры, или гуакамоле с томатами и огурцами», — добавила в беседе с «Известиями» Гридина.

Кроме этого, надо сохранять физическую активность и стараться придерживаться осознанного питания без стресса.

А диетолог Ольга Редина отметила, что для сохранения фигуры при выборе шашлыка лучше отдавать предпочтение нежирным сортам мяса.

«Шашлык из белого мяса курицы или индейки легко переваривается и содержит небольшое количество жира в отличие от свинины. Также в птице много белка, который надолго насыщает организм и не способствует набору лишних килограммов», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко заявляла, что чай не влияет на объём жировой ткани, поэтому не стоит считать напиток универсальным средством для похудения.

Читайте также:

Диетолог напомнила, с помощью каких правил можно поддерживать форму без диет

Диетолог Лазуренко развеяла миф о чае как о средстве для похудения

Диетолог Райхельт рассказала, как употреблять какао для борьбы со старением
#овощи
#диетолог
#шашлык
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф