Власти Зарайска выставили на торги подряд на ремонт котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную Беспятово, расположенную на Советской улице в городе Зарайск, ждёт капитальный ремонт, контракт на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«В Единой информационной системе опубликовано извещение об открытом конкурсе на выполнение работ по капремонту котельной Беспятово — в части замены котла», — говорится в сообщении.Отмечается, что подрядчик должен будет выполнить не только строительно-монтажные работы, но и благоустроить прилегающую территорию, включая озеленение. Все работы должны быть закончены в сентябре текущего года.
Начальная цена контракта составляет 22миллиона 454 тысячи 770 рублей, заявки принимаются до 23 мая.
Ранее сообщалось, что в Московской области до конца года модернизируют 31 котельную, а также построят пять новых.
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