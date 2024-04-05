Писатель Веллер* внесён в реестр иноагентов Минюста РФ

Работники Мособлпожспаса разыскали страдающую деменцией 84-летнею пенсионерку, которая ушла из дома и не вернулась. В поисках также участвовали спасатели из Чехова, отряд «ЛизаАлерт» и добровольное объединение «Русская Община, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.