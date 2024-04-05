Писатель Веллер* внесён в реестр иноагентов Минюста РФ

Фото: сайт Минюста России
Минюст России внёс в реестр иностранных агентов писателя Михаила Веллера*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также в реестр вошли «Российское социалистическое движение»*, общество с ограниченной ответственностью «Большая семёрка»*, общество с ограниченной ответственностью «Институт нейрокогнитивных исследований»* и основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова