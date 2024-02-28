В Париже украли ноутбук с планами безопасности Олимпийских игр

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В столице Франции произошла неприятная для городского управления ситуация: неизвестные похитили ноутбук и флеш-накопители USB с конфиденциальной информацией о мерах обеспечения безопасности во время ближайших летних Олимпийских игр.
Как сообщает телеканал BFM TV, потеря произошла вечером 26 февраля на Северном вокзале. Сотрудник мэрии Парижа по небрежности оставил свою сумку с техникой на полке над сиденьем в поезде, а обнаружил пропажу только во время пересадки.
Пропавшие устройства хранили ценные данные, касающиеся комплексного плана безопасности, разработанного городскими властями на период Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Согласно планам, в обеспечении порядка на мероприятии будет задействовано около 2000 сотрудников правоохранительных органов, в основном муниципальных полицейских.
Пропавший ноутбук и флеш-накопители могут представлять серьезную угрозу безопасности предстоящей Олимпиады, поскольку содержат информацию о размещении сил правопорядка и других чувствительных данных.
Полиция приступила к расследованию инцидента и изучает записи с камер видеонаблюдения вокзала, чтобы установить личность предполагаемого похитителя. В дополнение к этому, городские власти объявили, что усиливают меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие кражи.
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля 2024 года на Сене.
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Пропавшие устройства хранили ценные данные, касающиеся комплексного плана безопасности, разработанного городскими властями на период Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Согласно планам, в обеспечении порядка на мероприятии будет задействовано около 2000 сотрудников правоохранительных органов, в основном муниципальных полицейских.
Полиция приступила к расследованию инцидента и изучает записи с камер видеонаблюдения вокзала, чтобы установить личность предполагаемого похитителя. В дополнение к этому, городские власти объявили, что усиливают меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие кражи.
Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоится 26 июля 2024 года на Сене.
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Сергей Калугин