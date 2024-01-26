Протестующие фермеры планируют «блокировать Париж»

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Профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс в столичном Париже объявили о блокаде дорог города в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. В это время президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Дели на торжественную церемонию в честь Национального дня Индии.
В пятницу французские профсоюзы фермеров планируют организовать «блиц-криг», блокируя ключевые автотрассы в Париже как форму протеста против политики властей. Они надеются оказать давление на власти и добиться компромисса по своим требованиям, вдохновленным национальным протестным движением.
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