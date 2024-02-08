Париж игнорирует запросы России о наборе наёмников посольством Украины

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Париж не дает ответов на вопросы российской стороны о законности открытого набора наемников, который проводит украинское посольство во Франции. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.
По его словам, во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.
Он пояснил, что на официальном сайте посольства Украины во Франции размещена информация с призывом о вступлении в ряды ВСУ. Также есть информация, что человек для этого должен уметь и прикладывается длинная анкета для заполнения.
Мешков отметил, что в последнее время французские коллеги редко идут на дипломатический контакт и оставляют российскою сторону без ответов.
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«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? Посмотрим, как это будет развиваться, потому что мы действительно специально проверили: остается эта публикация в открытую на официальном сайте посольства и в социальных сетях тоже», - цитирует РИА Новости Мешкова.
Мешков отметил, что в последнее время французские коллеги редко идут на дипломатический контакт и оставляют российскою сторону без ответов.
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Элина Позднякова