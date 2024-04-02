В парках Московской области выявили более 11,5 тыс. дефектов

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 11 с половиной тысяч дефектов было выявлено в ходе обследования 194 парков Московской области перед летним сезоном, все дефекты планируется устранить до конца месяца, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«Обследование провели в 194 парках. Проверки выявили 8,28 тыс. текущих дефектов и 3,22 тыс. ресурсных дефектов. В рамках устранения текущих дефектах в парках покрасят входные группы и лавочки, опилят деревьев и удалят сухостой», — говорится в сообщении.Устранение ресурсных дефектов включает в себя замену отдельных элементов на спортивных и детских площадках, ремонт резиновых покрытий и пешеходных дорожек, а также опор освещения.
Читайте также:
В парках Подмосковья откроют более 200 пунктов проката летнего инвентаря
Парки Подмосковья обработают от клещей
Названа дата проведения в Подмосковье общеобластного субботника
Лев Каштанов