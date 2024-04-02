Названа дата проведения в Подмосковье общеобластного субботника

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Общеобластной субботник проведут в Подмосковье 27 апреля. На него приглашаются все желающие жители региона, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«27 апреля состоится общеобластной субботник. Во всех муниципалитетах желающие смогут высадить саженцы деревьев в парках, скверах, на общественных территориях и набережных. В местах высадки будут предоставлять необходимый инвентарь», – говорится в сообщении.По данным министерства, в прошлом году более 540 тыс. жителей Подмосковья вышли на Всероссийский субботник, который прошёл более чем на 1,5 тысячах площадок. Всего было собрано 23,5 тыс. кубометров мусора, высажено около 2 тыс. деревьев и порядка 3 тыс. кустарников. Свыше 9 тыс. объектов было отремонтировано и покрашено.
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Лора Луганская