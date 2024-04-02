В парках Подмосковья откроют более 200 пунктов проката летнего инвентаря

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
203 пункта проката летнего инвентаря для спорта и отдыха планируется открыть на территории парков Московской области в текущем году, все прокатные точки пройдут специальную проверку и подготовку, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
«В пунктах проката пройдет технический осмотр и обслуживание инвентаря. Более того, планируется обновить инвентарь и запчасти», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.Работа будет проведена и с персоналом пунктов проката. Особое внимание будет уделяться вежливости, уходу за техникой и обучению правилам проката.
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