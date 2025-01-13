В парках Подмосковья открыли около 40 горок для тюбинга

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В подмосковных парках в нынешнем зимнем сезоне работает 38 горок для тюбинга. Об этом сообщили в пресс-службе в Министерства благоустройства Московской области.
Местонахождение горок можно посмотреть по ссылке.
В ведомстве призвали соблюдать простые правила безопасного катания.
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В ведомстве призвали соблюдать простые правила безопасного катания.
«Катайтесь только на специально оборудованных горках. Перед спуском убедитесь, что трасса свободна. Не перегружайте тюбинг. Строго следуйте указанным параметрам: садиться на тюбинг вдвоём или втроем, брать на руки детей, а также сцеплять «ватрушки» в цепочку нельзя», – предупредили в пресс-службе.Там добавили, что во время спуска следует держаться руками за поручни тюбинга, а тормозить нужно ногами.
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Лора Луганская