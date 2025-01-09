Свыше 100 спортсменов вышли на старт «Рождественской лыжни» в Видном

Фото: пресс-служба Ленинского г. о.
Более 100 человек приняли участие в ежегодном мероприятии «Рождественская лыжня», которое состоялось в парке «Апаринки» Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Впервые в рамках соревнований в Видном состоялся марафон. Его дистанцию преодолели 26 спортсменов.
Самому маленькому участнику «Рождественской лыжни» исполнилось всего четыре года. Он успешно преодолел первую в жизни соревновательную дистанцию – 300 м.
В пресс-службе напомнили, что на 16 февраля запланировано проведение «Горкинской лыжни 2025» – ещё одного традиционное для Ленинского городского округа мероприятия. Лыжная гонка по территории музея-заповедника «Горки Ленинские» проводится уже около двух десятков лет, каждый год собирая свыше 300 лыжников из разных регионов России. Регистрация на соревнования уже открыта.
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«В «Рождественской лыжне» участвуют как профессионалы, так и любители. Проводятся детские старты, соревнуются мужчины и женщины. Наши обычные маршруты – до 5 км. В этом году по просьбам самых подготовленных лыжников было решено сделать три дистанции – 15, 25 и 50 км. Надеемся, что с каждым годом популярность такого формата соревнований будет расти», – сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.
Самому маленькому участнику «Рождественской лыжни» исполнилось всего четыре года. Он успешно преодолел первую в жизни соревновательную дистанцию – 300 м.
В пресс-службе напомнили, что на 16 февраля запланировано проведение «Горкинской лыжни 2025» – ещё одного традиционное для Ленинского городского округа мероприятия. Лыжная гонка по территории музея-заповедника «Горки Ленинские» проводится уже около двух десятков лет, каждый год собирая свыше 300 лыжников из разных регионов России. Регистрация на соревнования уже открыта.
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Лора Луганская