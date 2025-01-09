Новогодние мероприятия в парках Подмосковья посетили свыше 100 тысяч человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парках Подмосковья с 28 декабря 2024 года по 7 января 2025-го провели четыре общеобластных мероприятия к Новому году и Рождеству. В них приняли участие более 86 тыс. жителей и гостей региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Помимо этого, в парках региона прошло 11 уникальных мероприятий, на которых побывали около 16 тыс. человек. Таким образом, суммарно праздничные мероприятия в подмосковных парках собрали 102 тыс. гостей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей прошли концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Среди уникальных мероприятий были Манжосовская лыжня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха; фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада; фестиваль народов севера в лесопарке «Шишкин лес» в Истре, фестиваль напитков «Топим лёд» в парке Малевича и другие.
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Помимо этого, в парках региона прошло 11 уникальных мероприятий, на которых побывали около 16 тыс. человек. Таким образом, суммарно праздничные мероприятия в подмосковных парках собрали 102 тыс. гостей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для посетителей прошли концерты, народные гуляния, шествия сказочных персонажей, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Так, в 80 парках состоялось общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Гости участвовали в творческих мастер-классах и других мероприятиях. 90 парков пригласили на мероприятие «Сказки водят хоровод». Посетителей познакомили с миром русских сказок. На мероприятии «Территория чудес» жители погрузились в атмосферу русских традиций, фольклора и народных обрядов», – рассказали в министерстве.7 января около 80 парков Подмосковья провели общеобластное мероприятие «Рождественские узоры», приуроченное к Рождеству Христову. Для посетителей подготовили выступления рождественского хора, театрализованные постановки и рождественские чтения у очага.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Среди уникальных мероприятий были Манжосовская лыжня в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха; фестиваль зимней рыбалки «Мормышка» в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада; фестиваль народов севера в лесопарке «Шишкин лес» в Истре, фестиваль напитков «Топим лёд» в парке Малевича и другие.
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Лора Луганская