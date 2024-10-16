В Павловском Посаде провели благотворительный аукцион осенних заготовок

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Ежегодный благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоялся в Центральной библиотеке Павловского Посада, на нём удалось собрать более 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
На аукционе можно было приобрести домашние соленья, варенья, компоты, а также свежие овощи и вышивку. Все лоты подготовили ветераны округа. Участие в мероприятии принял первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов.
Вырученные на аукционе средства переведут на счёт акции «Своих не бросаем» и направят на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
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«Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто сегодня внес свой вклад в помощь нашим бойцам. Победа будет за нами!» — написал Филипп Ефанов по итогам аукциона на своей странице в соцсетях.
Вырученные на аукционе средства переведут на счёт акции «Своих не бросаем» и направят на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
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Лев Каштанов