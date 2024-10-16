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В Павловском Посаде провели благотворительный аукцион осенних заготовок

16 октября 2024, 10:54
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ежегодный благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом» состоялся в Центральной библиотеке Павловского Посада, на нём удалось собрать более 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
На аукционе можно было приобрести домашние соленья, варенья, компоты, а также свежие овощи и вышивку. Все лоты подготовили ветераны округа. Участие в мероприятии принял первый заместитель главы муниципалитета Филипп Ефанов.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных людей, кто сегодня внес свой вклад в помощь нашим бойцам. Победа будет за нами!» — написал Филипп Ефанов по итогам аукциона на своей странице в соцсетях.


Вырученные на аукционе средства переведут на счёт акции «Своих не бросаем» и направят на закупку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

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#павловский посад
#аукцион
#благотворительная акция
#сво
Серпуховские школьники приняли участие в экологических акциях
16 октября 2024, 10:43

Фото: iStock/Anton Novikov

Участие в экологических акциях по сбору вторсырья приняли во время прошедших каникул ребята из труппы театра «МаскаРад» серпуховского Центра внешкольной работы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Ребята не ограничились исключительно театральными занятиями, они также активно участвовали в экологических акциях по сбору макулатуры и использованных батареек. Это помогло им осознать, что внести свой вклад в защиту природы может каждый», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в экологических акциях не помешало школьникам активно работать над созданием новых театральных постановок, что способствовало не только их творческому развитию, но и укрепило дружеские связи в коллективе.

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#серпухов
#школьники
#экологическая акция
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Умер британский генерал, отказавшийся блокировать российских миротворцев
Умер генерал, отказавшийся идти против миротворцев РФ в Приштине в 1999 году
16 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/Boris Ipatov

Генерал ВС Великобритании Майк Джексон, отказавшийся блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление Минобороны страны.
В материале издания отмечается, что с 1997 по 2000 год он находился на посту главы Объединённого корпуса быстрого реагирования НАТО, где подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.

В 1999 году Джонсон командовал силами НАТО в Косово, где отказался выполнять приказ командования о блокировке российских миротворцев, которым удалось совершить успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Тогда военный заявил Кларку, что по его прихоти не собирается начинать Третью мировую войну.

Напомним, что в 1999 году вспыхнул вооружённый конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовиками Сербии. Это привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной республики Югославия (Сербия и Черногория). Данная операция была предпринята без одобрения со стороны Совбеза ООН. Авиаудары НАТО длились с 24 марта по 10 июня 1999 года.

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#великобритания
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#сербия
#военные
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Стартовал онлайн-опрос для молодых предпринимателей о возможностях развития бизнеса
16 октября 2024, 10:27

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В России проходит онлайн-опрос для молодых предпринимателей, который поможет лучше узнать их мнение об условиях, возможностях и перспективах реализации своего бизнеса.
Всероссийское социологическое исследование молодых предпринимателей проводит ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» совместно с Центром социологических исследований «14-35» Государственного университета управления.

Опрос можно пройти по ссылке до 21 октября. Он не займет более 15 минут. Результаты помогут повысить эффективность развития молодёжного предпринимательства в России.

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Жительница Жуковского получила награду за помощь участникам СВО и их семьям
16 октября 2024, 10:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Руководительницу Жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталию Утину наградили благодарственным письмом за вклад в работу комитета и оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщает пресс-служба городского округа Жуковский.
«Вручение награды состоялось в ходе третьего форума форуме Комитета семей воинов Отечества «Надежный тыл – залог победы». Помимо Наталии Уткиной, от Жуковского в форуме приняла участие её заместительница Дина Тушникова. Благодарственное письмо вручила глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова», — говорится в сообщении.
Форум собрал жён, матерей и сестёр участников СВО из 57 регионов России. Главной темой обсуждения стала помощь бойцам — от передачи гуманитарных грузов до оказания правовой и психологической поддержки.

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В Жуковском простились с настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода
16 октября 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском прошла церемония прощания с протоиереем Николаем Струковым, почётным настоятелем Преображенского храма Пантелеймоновского прихода. Жители города собрались в храме Преображения Господня, чтобы попрощаться с выдающимся человеком и духовным лидером города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для многих наших жителей он был непререкаемым авторитетом, человеком, который помогал всякому, кто нуждался в его помощи. Отец Николай умел успокаивать и лечить души, был внимателен не только к своим прихожанам, но и ко всем, кто обращался к нему за советом или поддержкой. Он оставил в душах нескольких поколений жуковчан – свет, надежду, доброту и любовь к жизни. Светлая память. Царствия Небесного», — сказал глава Жуковского Борис Аубакиров.

Благодаря усердию и неиссякаемой энергии отца Николая в Жуковском появился крупный храмовый комплекс, состоящий из трёх церквей — Пантелеимоновской, Иверской и Преображения Господня.

В районе Глушилы в 1998 году приход восстановил деревянный Иоанно-Предтеченский храм, разрушенный в 40-х годах прошлого века. При содействии администрации он инициировал строительство первого в Московской области общеобразовательного учреждения с этнокультурным компонентом на русском языке.

В приходской воскресной школе были созданы музеи города Жуковский, авиации, русского народного быта и народных ремёсел. Также здесь работают технические кружки для детей.

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#церковь
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Красногорские молодогвардейцы провели урок вежливости в детском саду
16 октября 2024, 09:44

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Урок вежливости провели для воспитанников детского сада члены организации «Молодая Гвардия Единой России» в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сначала молодогвардейцы спросили малышей, что они знают о вежливости. Ребята живо откликнулись на это и рассказали, как нужно себя вести и разговаривать, чтобы это было вежливо. Затем молодогвардейцы раздали детям «ладошки», на которых были написаны слова вежливости: «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте» и «до свидания», и с их помощью ребята учились вежливо здороваться и прощаться, просить и благодарить», — говорится в сообщении.
Воспитатели сказали, что занятие было очень интересным для детей и помогло воспитанникам детсада усвоить «волшебные слова» и правила поведения.

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В доме культуры «Луч» состоялся фестиваль хореографического искусства

Для школьников из Звенигорода провели занятие по профессиям в сфере туризма

В Красногорске прошёл Форум органов студенческого самоуправления в Президентской академии
#красногорск
#детский сад
#молодая гвардия
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В доме культуры «Луч» состоялся фестиваль хореографического искусства
16 октября 2024, 09:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Мероприятие, организованное творческим центром «Культурное достояние» совместно с Курским областным домом народного творчества и культурно-досуговым комплексом «Красногорье», стало праздником хореографического искусства, объединившим талантливых людей, стремящихся сделать мир лучше через искусство, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фестиваль начался с мастер-классов по хореографии, в которых участвовали коллективы из Красногорска, Москвы и Московского государственного института культуры.

Директор МАУ КДК «Красногорье» Вероника Андриянова подчеркнула значимость подобных мероприятий для укрепления культурных связей и национального единства. В знак поддержки и солидарности она передала творческим коллективам из Курска гуманитарную помощь, собранную сотрудниками филиалов КДК «Красногорье» и жителями муниципалитета.

Фестиваль «Курская дуга», собравший множество творческих людей в городском округе Красногорск, стал значимым событием в культурной жизни Подмосковья и платформой для обмена опытом, способствуя установлению уникальных связей между регионами. Мероприятие подарило незабываемые эмоции и впечатления всем участникам.

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#красногорск
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#концерт
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Для школьников из Звенигорода провели занятие по профессиям в сфере туризма
16 октября 2024, 09:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Амбассадоры кластера «Туризм и сфера услуг» провели классные часы с девятиклассниками звенигородской школы №1 имени М. А. Пронина, занятия состоялись в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В ходе занятия ребята получили ответы на все интересующие их вопросы, касающиеся работы в сфере туризма и услуг. Кроме того, для них устроили викторину. Ребят также пригласили на Единый день открытых дверей, который состоится 19 октября по адресу: город Звенигород, Нахабинское шоссе, дом №15», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе Единого дня открытых дверей школьники могут посетить организации и предприятия, входящие в кластер «Туризм и сфера услуг».

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#звенигород
#красногорск
#школьники
#профориентация
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В Красногорске прошёл Форум органов студенческого самоуправления в Президентской академии
16 октября 2024, 09:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В пансионате «Солнечная поляна» состоялся форум органов студенческого самоуправления Президентской академии. Мероприятие стало платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития студенческого самоуправления и презентации лучших практик, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В форуме приняли участие 230 студентов из 36 филиалов академии, разделённых на четыре направления:«Флагманы смыслов», «Трансляторы смыслов», «Созидатели смыслов» и «Смыслы будущего». Для участников была подготовлена насыщенная программа с лекциями, форсайт-сессиями, проектными работами, деловыми играми и командными встречами.

Спикерами стали представители АНО «Россия — страна возможностей», эксперты «Росмолодёжи», финалисты «ТопБЛОГ», сотрудники Управления молодёжной политики академии и другие специалисты.

Участники форума смогли поделиться своими идеями и проектами, а также найти единомышленников для поддержки своих начинаний. Благодаря этому были созданы новые проекты и инициативы, направленные на развитие студенческого самоуправления и молодёжной политики в целом.

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