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На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер

14 октября 2024, 15:34
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Двенадцатилетний подросток получил смертельные травмы на железнодорожном перегоне между станциями Фрязево и Казанское в Павлово-Посадском городском округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«13 октября вне границ населенного пункта на перегоне «Фрязево — Казанское» летально травмирован мальчик 12 лет — зацепер», — говорится в сообщении.
Кроме того, 14 октября на территории округа произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге: около станции Вохна поезд сбил нетрезвого мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом левого колена.



Жителям округа напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому здесь нужно строго соблюдать правила поведения: переходить пути только в специально оборудованных местах, вынимать наушники и снимать капюшоны, не подходить к ж/д объектам в нетрезвом виде и не кататься на вагонах, зацепившись снаружи.

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#павловский посад
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#зацеперы
#смерть
#станция
Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
14 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, заключенный отбывал наказание в казанской колонии за изнасилование девушки в Дагестане. Ранее он также был судим за наркотики. Его оперативно задержали и отправили в Казань во избежание возможных конфликтов.

14 октября, в понедельник, преступник освободился из места лишения свободы. На выходе в него выстрелил из травматического пистолета муж изнасилованной женщины. Целился ее супруг в лицо обидчика.

Раненого мужчину госпитализировали в городскую больницу, о его состоянии данных нет. При этом стрелка задержали.

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В Тюмени риелтор назвал убийцей бойца СВО и отказался оказать услуги его семье
14 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Inna Dodor

Риелтор в Тюмени отказался сдавать квартиру семье участника спецоперации, а военного назвал убийцей. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на видео, опубликованное в группе «Русская община Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы с ребенком собираемся переезжать в Тюмень и ищем квартиру. Мне позвонил риелтор, мы мило беседовали. Когда он спросил про моего молодого человека я сказала, что он находится на СВО. На что мне заявили, что мой муж — убийца», — рассказала девушка российского военнослужащего.

Она также предоставила переписку с риелтором. Оказалось, что его ФИО совпадают с именем и фамилией мужчины, который в 2022 году был судим за фейки о ВС РФ.

В «Русской общине Тюмени» при этом отметили, что по данному факту полиция уже начала проверку.

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Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете турецкого аэропорта
14 октября 2024, 14:14

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Об этом сообщает Hürriyet.
Уточняется, что инцидент произошел в Анталье. Ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут.

Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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112: Блогер Литвин получил 13 суток административного ареста за удар болельщика
14 октября 2024, 14:07

Фото: istockphoto/Zolnierek

На 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе, пишет Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел в минувшую субботу, 12 октября, на игре между Lit Energy и СКА Ростов-на-Дону исполнителя Басты в Медиалиге.
Литвин признал вину, посетовав о случившемся. В частности, он хотел бы «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию».

Фигуранта уже привлекали к ответственности по мелкому хулиганству и штрафовали.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования конфликта между россиянами и мигрантами в Ленобласти. В результате произошедшего пострадали четыре человека.

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Женщина умерла после удаления всех зубов в московской стоматологии
14 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/Nattawat Sakulthai

В Москве скончалась 59-летняя женщина после удаления всех зубов в стоматологии «Менделеев». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 59-летняя жительница Подмосковья обратилась в стоматологию «Менделеев» на Хорошёвском шоссе в Москве для установки имплантов. Там стоматолог удалил ей все имеющиеся зубы и отправил домой. Женщина чувствовала себя хорошо, однако в ванной она потеряла сознание и умерла. Муж вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики лишь констатировали ее смерть.

В настоящее время полиция проводит проверку по статье «Убийство». Выясняется причина смерти пациентки стоматологии. Предполагается, что у женщины элементарно не выдержало сердце.

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Глава СК Бастрыкин ждет доклад о драке мигрантов с ранеными россиянами
14 октября 2024, 13:15

Фото: сайт Кремля

Доклад о ходе расследования драки мигрантов с ранеными россиянами в Ленобласти потребовал глава СК Александр Бастрыкин, проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом», — добавили в МВД.
Известно, что все произошло в минувшее воскресенье вечером, 13 октября, в районе магазина в населенном пункте Янино. Конфликт не обошелся без поножовщины, пострадали работники магазина. Ножевые ранения получили четыре человека.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный избил бойца СВО и попал на видео. Кроме того, похожая ситуация произошла в Волгоградской области.

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«Не трогай маму!»: 14-летний школьник зарезал отчима-пьяницу, чтобы спасти мать, подробности
14 октября 2024, 13:12

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В январе 2021 года небольшой бурятский поселок потрясло жуткое событие. 14-летний школьник зарезал своего пьяного отчима, пытаясь защитить маму от побоев.
Об истории многодетной семьи, судьбе подростка и подробностях происшествия расскажет «Радио 1».

Идеальный мужчина

Фото: iStock/oatawa

Все началось в 2016 году, когда 34-летняя Вера с двумя детьми повстречала одинокого 58-летнего Владимира (имя изменено — прим. ред.). Оба имели за плечами неудачные браки, оба искали счастливую семейную жизнь. Тогда же они стали жить вместе.

По началу отношения складывались так, как они и мечтали. Владимир работал электриком, Вера трудилась дома. Хорошо складывались и отношения детей с отчимом.

«В начале нашей совместной жизни для меня он был идеальным мужчиной. С одной оговоркой — когда был трезвым… Три года назад Володю уволили. Устроиться никуда не смог, из-за этого начал выпивать», — рассказала Вера корреспонденту «КП-Иркутск».

Словно подменили

С этого момента все и пошло под откос. После пары рюмок Владимира словно подменяли. Он начал поднимать руку на любимую, оскорблять младшего — особенного ребенка с тяжелым заболеванием, ругать старшего.

Фото: iStock/Backiris

«Когда сын подходил и просил помощи с домашним заданием, просто посылал его и швырял тетради. Я, конечно, делала Володе замечания. Он извинялся, а потом это повторялось вновь», — делилась Вера.
Когда Владимир бросил работу, семья стала выживать на пособия — 16 тысяч за ребенка-инвалида, еще 12 тысяч — после рождения общей для них дочери Веры.

«Вот на эти 28 тысяч и жили впятером. Я просила его найти хотя бы подработку, а он отвечал так: «Куда я вас с малышкой оставлю? Она же еще грудная, как ты справишься с тремя детьми?», — отметила женщина.
Однако никакой помощи в уходе за детьми не было, лишь бесконечные пьяные выходки.

Вера не смогла бросить Владимира, побоялась. Побоялась за дочь, которая вырастет без отца, за него самого, который сопьется и погибнет.

Она пыталась получить помощь и от полиции. Приходил участковый, провел с Владимиром беседу и выписал штраф в 500 рублей.

«А еще сказал, что при следующем обращении нас поставят на учет как неблагополучную семью. А мне этого не хотелось, вот и терпела», — приводят в издании слова Веры.

День после Рождества

Трагедия пришла в их дом после новогодних праздников, на которых Владимир просто «не просыхал». 8 января они вернулись с гостей, ему хотелось продолжения банкета. Тем более, дома оставалась одна бутылка водки.

«Я ее спрятала. Сказала: «Ты же завтра будешь болеть с похмелья, хватит тебе пить. Сердечко остановится». Он не успокоился. Начал требовать», — рассказала женщина.
Фото: iStock/yacobchuk

Надеясь, что любимый поутихнет, Вера закрылась в комнате, чтобы покормить дочку грудью. Однако это не помогло.

«Володя выломал дверь, подошел и начал дергать меня за волосы и выворачивать руки, требуя отдать бутылку водки», — сказала она.
Женщина стала умолять сожителя.

«Не трогай маму»

Именно в этот день в полицию поступил очередной звонок о семье Веры. Звонивший сообщил об убийстве.

Пока Владимир выворачивал возлюбленной руки, требуя отдать ему бутылку, в соседней комнате сидел 14-летний Алексей. Он слышал крики отчима, мольбы матери, плач новорожденной сестренки. Тогда парень впервые поднял голос.

«Не трогай маму», — закричал он.
Однако Владимир лишь отмахнулся от школьника, продолжив мучать Веру, требуя добавки.

Мальчик неожиданно убежал на кухню. А когда вернулся, мужчина упал без сознания.

Фото: iStock/tiero

«Желая защитить мать, он схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки», — сообщали тогда в следственном комитете.
Полицию и скорую вызвал сосед. Однако к приезду экстренных служб Владимир был уже мертв.

«Леша очень долго терпел весь этот ужас... В душе у него копилось и копилось. Он сам даже не понял, что сделал», — с горечью в голосе говорила Вера.

Чем все закончилось

Трагедия вызвала в Бурятии широкий резонанс. Глава республики поручил детскому омбудсмену разобраться с обстановкой семьей, в следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве.

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Алексея не стали отправлять в СИЗО на время расследования. Мальчика оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из дома он выходил только в школу.

«Алеша старается вести себя так, словно ничего не произошло. Но я вижу, что он сильно переживает. Он ведь очень спокойный. Учится хорошо. Любит проводить опыты по химии, увлекается волейболом… Я очень боюсь за сына, у него же еще вся жизнь впереди», — сокрушалась мать.
О положительной характеристике Алексея вскоре рассказала и детский омбудсмен республики Наталья Ганькина. Никогда не стоял на учете по делам несовершеннолетних, хорошо учится, знакомые отзываются хорошо.

«Все, кто его знают, рассказывают, что он главный помощник матери по уходу за братом и сестрой. Было ли убийство в состоянии аффекта, покажет медицинская экспертиза», — рассказала «КП» уполномоченный по правам ребенка.
Именно экспертиза и поставила точку в этой истории. Спустя полгода после смерти Владимира было объявлено о прекращении уголовного дела. Медики заключили, что Алексей находился в состоянии аффекта, который вызвала длительная психотравмирующая обстановка в семье.

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Жителю Мурманска дали 13 лет за отправку СБУ сообщений, компрометирующих ВС РФ
14 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/OlFedv

Мурманский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 24-летнего местного жителя за отправку Службе безопасности Украины голосовых сообщений и фотографий, компрометирующих российскую армию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно данным следствия, в период с 2022 по 2023 год мужчина отправил СБУ голосовое сообщение, а также фотокопии документов о деятельности военного комиссариата Мурманской области. Спустя некоторое время первое сообщение было опубликовано в интернете.

Жителя Мурманска осудили по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку приговорили к двадцати годам тюремного заключения за перевод средств ​ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Петербурге мигрант избил военного
СК проверяет сообщение о нападении мигранта на военного в Петербурге
14 октября 2024, 11:59

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина организована проверка сообщения о нападении мигранта на военного. Об этом сообщает пресс-служба петербургского главка СК, передает РИА Новости.
«Организована процессуальная проверка, устанавливается место, лица, присутствующие на видео и другие обстоятельства», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мигрант избил человека в военной форме. На видео видно, что на человека в камуфляжном костюме напал мужчина с бородой. Предполагается, что это был мигрант.

Ранее сообщалось, что мигрант из Таджикистана избил и пытался изнасиловать женщину на улице в Подмосковье. Раздетую жертву спасли прохожие. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Также следователи проверяют, может ли этот человек быть причастен к другим видам аналогичным преступлениям.

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