На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Двенадцатилетний подросток получил смертельные травмы на железнодорожном перегоне между станциями Фрязево и Казанское в Павлово-Посадском городском округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«13 октября вне границ населенного пункта на перегоне «Фрязево — Казанское» летально травмирован мальчик 12 лет — зацепер», — говорится в сообщении.Кроме того, 14 октября на территории округа произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге: около станции Вохна поезд сбил нетрезвого мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом левого колена.
Жителям округа напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому здесь нужно строго соблюдать правила поведения: переходить пути только в специально оборудованных местах, вынимать наушники и снимать капюшоны, не подходить к ж/д объектам в нетрезвом виде и не кататься на вагонах, зацепившись снаружи.
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