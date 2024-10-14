Представители Павловского Посада приняли участие в форуме волонтёров Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Ежегодный форум «Волонтёры Подмосковья» состоялся в одном из городов региона, активное участие в мероприятии приняли молодые представители Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники форума обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы волонтёрства и прокачали свои навыки в различных сферах. Спикеры форума рассказали, как сохранить мотивацию, совершая добрые дела, а также объяснили значение командной работы», — говорится в сообщении.В рамках форму также провели интеллектуальную игру «Своё дело», в которой команда из Павловского Посада заняла третье место. Этот успех вдохновил ребят на продолжение волонтёрской деятельности и укрепил командный дух.
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