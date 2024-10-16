В Павловском Посаде проводят рейды по безопасности пешеходов

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, проводят на территории Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основными задачами мероприятия является профилактика и пресечение нарушений со стороны пешеходов и водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В частности, пешеходам напоминают, что они могут выходить на проезжую часть на таких переходах только после того, как оценят расстояние до ближайшего автомобиля и его скорость и убедятся, что переход безопасен», — говорится в сообщении.Мероприятие стартовало в понедельник, 14 октября, и продлится до конца недели.
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