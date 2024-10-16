Глава Павлово-Посадского округа Семёнов передал машину в зону СВО

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Машину передал командиру отделения БПЛА «Удар» 30-го полка от лица неравнодушных жителей глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже готовимся к новой отправке нашего гуманитарного конвоя, которая состоится в конце месяца. В этот раз включили в свой маршрут и Курское направление, где сейчас также находятся наши земляки. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в формировании гумпомощи нашим бойцам в зону специальной военной операции», — сказал Денис Семёнов.Отмечается, что бойцы сразу отправились на новой машине на свои боевые позиции на Курское направление.
Ранее сообщалось, что в Центральной библиотеке Павловского Посада состоялся благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом».
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