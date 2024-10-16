«Готовы дойти до Премьер-лиги»: учредитель ФК «Композит» заявил о планах клуба

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Футбольный клуб «Композит» из Павловского Посада планирует в ближайшие три года войти в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), при это не исключается и выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом заявил учредитель клуба Игорь Маковоз в интервью «Матч.тв», передаёт пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Мы готовы пойти до конца, до Премьер‑лиги. Изначально при создании клуба мы сформировали бизнес‑план, который рассчитан на пять лет и выход в ФНЛ. План от 2022 года, то есть к 2027 году клуб должен выйти в ФНЛ, закрепиться там, а потом посмотрим, как дойти до РПЛ», — сказал Игорь Маковоз.Он добавил, что для клуба разработан проект базы со стадионом на 3,5 тыс. мест, тренировочным полем, спортзалом, местами проживания спортсменов и всей прочей необходимой инфраструктурой.
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