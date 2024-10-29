В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде 4 октября состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье», на котором педагоги Дома детского творчества Тараненко С. Г. и Афанасьева А. Н. представили презентацию на тему «Изучение традиций русских народных промыслов и работа с текстильными материалами в студии „Театр моды. Машенькина мастерская“», сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
В Павловском Посаде открылась выставка платков «в поисках красоты»
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