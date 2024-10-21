Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Максим Петелин, молодой спортсмен из Павловского Посада, представляющий физкультурно-оздоровительный комплекс Дворца спорта «Надежда» и отделение биатлона, завершил лыжероллерный соревновательный сезон, приняв участие в Гонке Чемпионов в Москве, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
С результатом 5 минут 24 секунд на дистанции 2 километра Максим занял почётное второе место.
19 октября жители Павловского Посада приняли участие в Турнире городов Восточного Подмосковья по плаванию среди спортсменов 2013 года рождения и моложе, который назывался «Новая Волна — 2024». Воспитанники местной секции плавания под руководством опытного тренера Ирины Евгеньевны Аганиной продемонстрировали своё мастерство.
Кристина Пименова (2016 года рождения) завоевала первое место на дистанции 50 метров брассом.
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19 октября жители Павловского Посада приняли участие в Турнире городов Восточного Подмосковья по плаванию среди спортсменов 2013 года рождения и моложе, который назывался «Новая Волна — 2024». Воспитанники местной секции плавания под руководством опытного тренера Ирины Евгеньевны Аганиной продемонстрировали своё мастерство.
Кристина Пименова (2016 года рождения) завоевала первое место на дистанции 50 метров брассом.
«Мы с гордостью отмечаем, что Рубцов Артём, Челноков Алексей и Пименова Кристина сделали свои первые шаги в мире соревновательного плавания и продемонстрировали отличные результаты. Каждый из них смог улучшить свои личные достижения, что является настоящим поводом для гордости», — сообщила Аганина.Читайте также:
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Дайана Хусинова