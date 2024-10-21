Участников движения Первых из Павловского Посада научили оказывать первую помощь

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Активисты движения Первых Рахмановской школы Евсеевского корпуса организовали в Павловском Посаде урок по оказанию первой помощи. Этим навыкам обучили участников движения из Ефимовского корпуса, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребятам изложили алгоритмы действия при остановке дыхания и кровообращения, наружном кровотечении, наличии инородного тела в дыхательных путях, травмах, ожогах, переохлаждении и отравлении. Им также рассказали, как безопасно транспортировать пострадавшего», – отметили в пресс-службе.Всероссийский проект «Первая помощь» – просветительский проект для детей и молодёжи по обучению навыкам оказанию первой помощи, формированию полезных привычек и ведению здорового образа жизни. Научившиеся могут передать полученные знания сверстникам.
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Лора Луганская