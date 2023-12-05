В Павловском Посаде завершают строительство ЖК «Южный»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
Строительство ЖК «Южный» в Павловском Посаде близится к финалу. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительных работ «Южный» на улице Южная, 7 в Павловском Посаде.
12-этажный трёхсекционный дом вмещает 138 квартир и магазин непродовольственных товаров площадью около 100 кв. метров, который будет расположен на первом этаже.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства подчеркнули, что на данный момент на объекте возвели подземные и надземные части здания, а также кровлю. Кроме этого, ведутся работы по устройству внутренних и наружных сетей электроснабжения, связи, видеокамер наружного наблюдения системы «Безопасный регион».
Стоит отметить, что новый жилой комплекс располагается в пяти минутах ходьбы от ж/д станции «Павловский Посад». Завершить работы и сдать здание в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года.
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12-этажный трёхсекционный дом вмещает 138 квартир и магазин непродовольственных товаров площадью около 100 кв. метров, который будет расположен на первом этаже.
Стоит отметить, что новый жилой комплекс располагается в пяти минутах ходьбы от ж/д станции «Павловский Посад». Завершить работы и сдать здание в эксплуатацию планируют в первом квартале 2024 года.
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Мира Полтева