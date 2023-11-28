В Балашихе в 2027 году появится современная многопрофильная клиника

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В Подмосковье построят многопрофильную клинику Балашихинской областной больницы. Заключён контракт на проведение проектных и строительно-монтажных работ, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.
«Клиника займёт площадь более 11 га. Её оснастят оборудованием, созданным по последним технологиям. Для пациентов будут доступны диагностика, лечение, плановая и экстренная медицинская помощь. Это даст новые возможности оказания качественной медпомощи жителям Подмосковья», – говорится в сообщении.Медучреждение будет рассчитано на 1123 койки и 300 посещений в смену. При нём будет организован консультативно-диагностический центр. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году.
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