В Пентагоне заявили, что не видят «гонки вооружений» в сфере ИИ

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Заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США считают себя ведущими в области искусственного интеллекта и не видят необходимости в «гонке вооружений» в этой сфере, передает РИА Новости.
«Сегодня США являются лидером в этой области. Мы обладаем лучшими чипами, талантами, технологиями и ценностями, которые руководствуют нашим использованием данных и искусственного интеллекта. Мы намерены сохранить этот лидерский статус», — сказала она на конференции в Вашингтоне.Хикс подчеркнула, что Пентагон инвестировал в искусственный интеллект более 60 лет и успешно применяет его в различных областях, начиная от систем ПВО и заканчивая планированием логистики.
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