В Пентагоне заявили, что не видят «гонки вооружений» в сфере ИИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе с «остервенением» воспринимают то, что президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. С таким заявлением он выступил на министерской встрече G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.