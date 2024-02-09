Нейросеть за месяц выявила в Подмосковье около тысячи нарушений атрибутики такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В январе нейросеть выявила в Московской области порядка тысячи такси с нарушениями регионального стандарта атрибутики Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Нейросеть автоматически обрабатывает около 2,5 млн трафика и выявляет в потоке такси, проверяя их на соответствие региональному стандарту. Имеются в виду белый цвет кузова, жёлтая светоотражающая полоса по бокам, серая полоса внизу по периметру автомобиля, шашечный пояс и световой фонарь на крыше. Если выявлены нарушения, таксомоторной компании выдают предупреждение для устранения нарушений», – рассказал зампредседателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.Он добавил, что в 2023 году в регионе с помощью камер «Такси-контроль» вынесли около 12 тыс. предостережений за нарушение атрибутики такси.
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