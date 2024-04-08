Радио1
Главная / Новости / Общество/ В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке

В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке

08 апреля 2024, 18:35
Фото: iStock/sakhorn38

Фото: iStock/sakhorn38

Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Отмечается, что Петрова не стало на 79-м году жизни. В системе исполнения наказаний он являлся самым возрастным действующим вором в законе.

Апакела отбывал срок в холодной одиночной камере, что сказалось на его здоровье. Летом прошлого года Московский областной суд приговорил Апакелу к 8 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Свой статус он получил еще в 1965 году.



Ранее сообщалось, что 29 марта Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни.

Читайте также:

«Статус в криминальном мире? - Гражданин России»: Шакро Молодой рассказал о своих планах

В Ростовской области в музее «Донские казаки» изъяли портреты нацистских преступников

Задержан мужчина, который сжёг мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве
#суд
#здоровье
#мужчина
#преступники
#воры
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чиновников хотят заставить отчитываться о тратах на борьбу с паводками
Кошелев: Чиновникам надо отчитываться о выданных на борьбу с паводками деньгах
08 апреля 2024, 18:37

Фото: iStock/mapo

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев призвал чиновников предоставлять отчёты о тратах на борьбу с паводками.
«По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Мы сопоставим всё с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов», — пояснил в беседе с Газета.ру Кошелев.

Он добавил, что при необходимости могут быть привлечены органы прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Орске после прорыва дамбы критическая.

Читайте также:

Хозяин гостиницы в Оренбуржье выразил готовность помочь пострадавшим от паводка

«Ситуация там критическая»: Песков — о прорыве дамбы в Орске

В Курганской области пьяный мужчина утонул, упав с закрытого из-за паводка моста
#деньги
#чиновники
#бюджет
#паводок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным округам передали более 200 единиц коммунальной техники
08 апреля 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Минимущества МО

203 единицы специализированной техники передало коммунальщикам 45 городских округов Московской области региональное министерство имущественных отношений, сообщает пресс-служба ведомства.
«Автомобильный парк коммунальных служб пополнен тракторами, поливомоечными и подметально-уборочными машинами, а также другой техникой коммунального назначения», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что передача спецтехники позволит муниципалитетам обеспечивать чистоту и порядок во дворах и облегчит коммунальным службам задачу по обеспечению высокого уровня комфорта для жителей региона.

Отмечается также, что всего с начала 2024 года городским округам Московской области было передано 247 единиц уборочной техники.

Читайте также:

Трём округам Подмосковья передали школьные автобусы

На дорогах Подмосковья ликвидировали более 80% подтоплений

В Подмосковье стартовала генеральная уборка дорог
#коммунальные службы
#жкх
#техника
#минимущества
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность школы в ЖК «Заречье парк» в Одинцове достигла 80%
08 апреля 2024, 17:58

Фото: Никита Сморкалов

Школу на 600 мест возводят на территории ЖК «Заречье парк» в Одинцовском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.
«Сейчас строительство кровли и отделки здания готово на 60 процентов, а общий план работ выполнен на 80 процентов», — говорится в сообщении.
Здание будет оборудовано в соответствии со всеми современными стандартами, касающимися как доступности для маломобильных групп населения, так и оснащения общих классов и специализированных кабинетов для уроков химии, физики, биологи, информатики, технологии и пр. В школе также разместят актовый зал и два зала для спортивных занятий.

Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.

Читайте также:

На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада

Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции

В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест
#школа
#одинцовский городской округ
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада
08 апреля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадных конструкций, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Устройство фасадных конструкций близится к завершению. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории. На стройплощадке работают более 130 человек», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной школы составляет более 21 тысячи квадратных метров. В здании разместят классы, а также мастерские и лаборатории, а также два зала для занятие спортом, актовый зал, библиотека с IT-зоной и прочие необходимые помещения.

На прилегающей территории построят стадион, которым во внеурочное время смогут пользоваться все жители микрорайона.

Читайте также:

Строительная готовность дома для переселенцев в Ликино-Дулёве достигла 87%

Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции

В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест
#мытищи
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных лесах заметили вернувшихся с зимовки скворцов
08 апреля 2024, 17:34

Фото: Фотобанк МО

Специалисты Наро-Фоминского лесничества с наступлением весны заметили прилетевших скворцов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Услышав в лесу пение этих птиц, лесничие предположили, что заморозки больше не вернутся. По поведению пернатых, чувствительных к перепадам давления и влажности, теперь можно предугадывать изменения погоды», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе поделились некоторыми наблюдениями, передававшимися из поколения в поколение. Так, если скворцы прилетели рано, впереди – тёплое лето и хороший урожай. Если они припозднились без видимой причины, стоит ожидать голода и холода. Если же скворцы целыми тучами опускаются на поля и сады и громко галдят, не стоит ждать дождей или ветра.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Читайте также:

Школьники из Московской области стали призёрами соревнований «Птицы России»

Грачи прилетели: в Подмосковье вернулись первые перелётные птицы

В Мособллесе рассказали, когда в Подмосковье вернутся перелётные птицы
#птица
#фауна
#лес
#лесник
#комлесхоз мо
#природа
#весна
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове снесли нелегально установленный киоск с шаурмой
08 апреля 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Киоск с шаурмой, установленный без необходимой разрешительной документации, демонтировали в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объект потребительского рынка, а именно — киоск с шаурмой, не соответствовал требованиям законодательства. Он был возведён незаконно, поэтому было принято решение его ликвидировать. В настоящее время работы по демонтажу полностью завершены», — говорится в сообщении.
В Московской области проводятся работы по приведению объектов потребительского рынка и услуг в соответствие с региональными нормами. Всего в Подмосковье было выявлено 547 проблемных объектов, 152 из них уже вычеркнуты из этого списка. В частности, 80 проблемных объектов демонтировали, а в 72 провели ремонтные работы и переделали их внешний облик.

Читайте также:

В округе Клин снесли аварийный жилой дом

В Электростали снесли некрасивый магазин

В Малаховке снесли обветшавший деревянный детсад
#снос
#магазин
#минсельхозпрод мо
#щёлково
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье 27 апреля проведут для школьников «День добрых дел»
08 апреля 2024, 17:06

Фото: пресс-служба правительства МО

«День добрых дел» устроят для школьников Московской области в субботу, 27 апреля, ребятам предложат на выбор активности трёх направлений: физический труд, экскурсии и спорт. Организацию «Дня добрых дел» осудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с членами правительства региона и городских главами округов.
«27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а «День добрых дел». Детям не нужно будет учить литературу, алгебру или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителям», — сказал губернатор.
Ожидается, что в «Дне добрых дел» примут участие около 1,1 млн учеников областных школ. Опрос о том, чем именно занять этот день, планируется провести на текущей неделе. После этого директора школ составят программу акции. В неё может войти уборка парков и воинских захоронений, а также пришкольных территорий, развешивание скворечников, спортивные соревнования и экскурсии на фермы и промышленные производства, в пожарные части и музеи.

«Важно, чтобы активности в этот день проходили в удобных, а, самое главное, интересных для детей форматах. Ну и, конечно, ко всем мероприятиям могут присоединиться родители», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Отмечается также, что музеи подготовили для «Дня добрых дел» специальную программу. В частности, ребят приглашают Серпуховский историко-художественный музей, усадьба Мураново, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и другие учреждения культуры.

Читайте также:

В первую субботу апреля Павлово-Посадский округ вышел на субботник

Названа дата проведения в Подмосковье общеобластного субботника

В Дубне начались весенние субботники
#школьники
#екатерина швелидзе
#андрей воробьёв
#школы
#субботник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
08 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Российского журналиста Алексея Пивоварова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.
Отмечается, что журналист не поставил плашку иноагента перед опросом в своём Telegram-канале. Его обвинили в несоблюдении статьи Кодекса административных правонарушений о порядке деятельности иностранного агента.

При этом представитель Пивоварова* в его защиту сказала, что маркировку на пост с опросом поставить невозможно из-за особенностей платформы, у которой отсутствует такая возможностью. Также она добавила, что журналист всегда ставил в своих постах плашку, соблюдая закон.

В итоге Пивоварову* назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Читайте также:

Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента

Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента

Писатель Быков* обжаловал в суде штраф за отсутствие плашки иноагента

*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
#иностранный агент
#журналист
#суд
#штраф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На дорогах Подмосковья ликвидировали более 80% подтоплений
08 апреля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба правительства МО

Ликвидация весенних подтоплений и ямочный ремонт ведётся на дорогах Московской области, важность этой работы отметил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с руководством региона и городских округов.
«У нас ведётся большая работа по решению этих вопросов. В каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал глава региона.
Он также отметил, что в Подмосковье запланированы масштабные работы по приведению в порядок асфальтового покрытия во дворах.

С начала периода паводков на дорогах Московской области было зафиксировано около 1300 подтоплений, в настоящее время 83% из них ликвидированы. Как отметил глава регионального Минтранса, обследование дорожной сети на предмет подтоплений проводится ежедневно, на особом контроле места, где регулярно возникают лужи.

«В случае подтопления на место оперативно выезжает подрядчик по содержанию дороги вместе с представителями администраций. Движение организовывается по одной полосе либо полностью перекрывается, и тогда делается альтернативный объезд», — сказал Гержик.
Он отметил, что способ ликвидации подтопления зависит от причин появления этой проблемы. В некоторых случаях от избытка воды избавляет прочистка ливневой канализации, иногда нужна установка мотопомп или обустройство водоотводных траншей.

Алексей Гержик также сообщил, что в этом году на дорогах региона было зафиксировано более 177 тысяч ям, свыше 128 тысяч из них уже ликвидированы.

О работах по привидению в порядок дорог во дворах отчиталась руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области Светлана Аипова.

«С 1 марта по 7 апреля во дворах зафиксировано около 2 900 подтоплений. Большинство из них устранены за счет локальных мероприятий. Сейчас у нас в работе остаются 224 подтопления», — сообщила Аипова.
Она также рассказала, что к 1 мая во дворах региона отремонтируют 56 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. А с 15 апреля по 15 июля будет проводиться плановый ремонт, в ходе которого должны отремонтировать ещё 575 тысяч квадратных метров покрытия во дворах.

Читайте также:

Строители сообщили о ходе возведения путепровода у ж/д платформы Аникеевка

В Подмосковье стартовала генеральная уборка дорог

На дорогах Мытищ до 15 июля устранят более 700 кв. м. ям
#подтопление
#ямочный ремонт
#андрей воробьёв
#светлана аипова
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф