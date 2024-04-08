В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке

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Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Отмечается, что Петрова не стало на 79-м году жизни. В системе исполнения наказаний он являлся самым возрастным действующим вором в законе.
Апакела отбывал срок в холодной одиночной камере, что сказалось на его здоровье. Летом прошлого года Московский областной суд приговорил Апакелу к 8 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Свой статус он получил еще в 1965 году.
Ранее сообщалось, что 29 марта Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни.
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Апакела отбывал срок в холодной одиночной камере, что сказалось на его здоровье. Летом прошлого года Московский областной суд приговорил Апакелу к 8 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Свой статус он получил еще в 1965 году.
Ранее сообщалось, что 29 марта Шакро Молодой (настоящее имя Захарий Калашов) досрочно освободился из колонии строгого режима, где он провёл последние шесть лет своей жизни.
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Екатерина Коршунова