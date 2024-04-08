В Ростовской области в музее «Донские казаки» изъяли портреты нацистских преступников

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Сотрудники силовых структур провели обыски в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в станице Еланской Ростовской области, в результате чего были изъяты портреты нацистских преступников. Об этом сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что жалоба поступила от местных жителей, а также от участников специальной военной операции, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма. Люди были возмущены тем, что на территории комплекса находится памятник атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны был пособником гитлеровской Германии.
По информации источника, на изъятых портретах изображены нацистские пособники времен Великой Отечественной Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.
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