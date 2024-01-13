В Сургуте сотрудники ритуального бюро протащили труп по жилому двору. Видео

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Сотрудники похоронного бюро протащили труп по асфальту через весь двор жилого комплекса в Сургуте. Это видели жильцы, которые находились около дома. Об этом сообщает телеграм-канал «OMEDIA! Сургут».
Отмечается, что инцидент произошел около шести часов вечера. Работники похоронного агентства «Северный похоронный дом» в мешке волокли тело через всю территорию двора.
Жуткая картина потрясла очевидцев. По информации источника, только спустя некоторое количество замечаний, похоронщики взяли тело на руки.
Ранее сообщалось, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило. Медики смогли реанимировать ребенка и запустить работу сердца. Однако сейчас он находится без сознания.
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Жуткая картина потрясла очевидцев. По информации источника, только спустя некоторое количество замечаний, похоронщики взяли тело на руки.
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Екатерина Коршунова