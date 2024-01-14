Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани

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В детском саду №315 в Казани внезапно умерла двухлетняя девочка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ребенок потерял сознание во время игры. По информации источника, с конца декабря девочка амбулаторно лечилась от ОРВИ, после новогодних праздников пошла в детский сад.
Сообщается, что малышке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели детсада вызвали медиков, однако врачи лишь констатировали смерть девочки.
По факту трагедии проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновным будет грозить три года тюремного заключения.
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Сообщается, что малышке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели детсада вызвали медиков, однако врачи лишь констатировали смерть девочки.
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Екатерина Коршунова