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Двухлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в детсаду в Казани

14 января 2024, 12:03
Фото: iStock/eranicle

Фото: iStock/eranicle

В детском саду №315 в Казани внезапно умерла двухлетняя девочка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ребенок потерял сознание во время игры. По информации источника, с конца декабря девочка амбулаторно лечилась от ОРВИ, после новогодних праздников пошла в детский сад.

Сообщается, что малышке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели детсада вызвали медиков, однако врачи лишь констатировали смерть девочки.


По факту трагедии проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Виновным будет грозить три года тюремного заключения.

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Уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries возбудят по поручению Бастрыкина
Глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара на складе в Шушарах
14 января 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Distortion Media

По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело по факту пожара на складе компании Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Возгорание произошло накануне, 13 января, ранним утром.
Происшествие имело широкий резонанс в СМИ и местных пабликах, сообщает официальный телеграм-канал СК РФ. Глава ведомства поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по факту случившегося.

Пожар начался на складе бытовой химии и распространился на площадь 70 тысяч квадратных метров. Огромный чёрный столб дыма был виден почти из любой точки города. Погибших нет, пострадала 22-летняя девушка. Она была госпитализирована с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

Предварительной причиной возгорания называется неисправность электрической проводки. Окончательные выводы о том, почему начался пожар, сделает следствие.

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Тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за аварии
Тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за аварии
14 января 2024, 00:34

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ростовской области вечером 13 января произошла серия отключений электроэнергии, из-за чего десятки тысяч человек остались без света, сообщил глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.
«Произошла авария на линиях „Россетей“, и в различных районах города зафиксированы отключения электроснабжения», — написал в telegram-канале мэр Новочеркасска.
Лысенко просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, добавив, что восстановление электроснабжения запланировано в течение часа.

Без электроэнергии оказались Новочеркасск, Гуково, Батайск, Аксай, а также населенные пункты Азовского района. В настоящее время проводятся работы по устранению причин аварии и проведению ремонтных мероприятий.

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Названы три версии пожара на складе Wildberries
РБК: рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах
14 января 2024, 00:22

Фото: iStock/Distortion Media

На текущий момент рассматриваются три возможные причины пожара на складе Wildberries в Шушарах, сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от источника, близкого к МЧС.
Первой версией называется поджог извне неопределенными лицами. Если эта версия будет подтверждена, то возможно возбуждение уголовного дела.

Второй версией могло стать неосторожное обращение с огнем, а третьей — аварийная работа электросети.

«В настоящее время расследуется вопрос о том, произошло ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, в качестве первичной причины пожара или в результате самого пожара, как вторичного фактора», - сообщил источник.
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#работа
#поджог
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В Липецке увеличилось число оставшихся без отопления домов
Мэр Липецка Уваркина: число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282
13 января 2024, 23:14

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Из-за произошедшей аварии на теплосетях в Липецке 282 многоквартирных дома временно лишатся отопления и горячей воды, сообщила мэр города Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.
«На данный момент 282 дома остаются без отопления и горячей воды», — отметила мэр.
По ее словам, все аварийные бригады задействованы для ликвидации повреждений магистрального трубопровода. Управляющие компании приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей, чтобы предотвратить замерзание системы. Восстановление теплоснабжения в домах планируется к вечеру 13 января.

«К 20:00 специалисты АО „Квадра“ планируют завершить ремонт сети», — добавила Уваркина.
13 января из-за предыдущей аварии на сетях теплоснабжения в Липецке остались без отопления 27 многоквартирных домов. Некоторое время спустя еще одна авария на теплосетях лишила горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов.

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В Москве умер главный российский физик-почвовед, профессор МГУ Судницын
13 января 2024, 18:20

Фото: iStock/SergeyPankratov

91-летний Иван Иванович Судницын скончался в Москве.
SHOT пишет, что 91-летний учёный жил один в своей квартире на улице Коминтерна в Лосиноостровском районе Москвы. За ним ухаживала 67-летняя племянница. Учёный созванивался с ней каждый день несколько раз.

Накануне профессор ответил племяннице примерно в 16:00, а потом перестал брать трубку. Женщина начала беспокоиться и приехала к дяде домой.

На входной двери Судницына висела записка: «Газ. Без специалистов не входить». Племянница открыла дверь своими ключами.
В квартире стоял сильный запах газа. Профессор лежал на полу без сознания, но был жив. Скорая экстренно доставила его в токсикологию с диагнозом «отравление продуктами горения». Сегодня в 6 часов утра учёный скончался в больнице.

Иван Иванович Судницын — известный физик-почвовед, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор МГУ.
Он является автором первых в СССР курсов моделирования почвенно-физических процессов для студентов вузов, разработчиком собственного курса почвоведения в Международном университете природы.

Иван Судницын разработал новые приборы и методы для определения термодинамических свойств воды в почве. Опубликовал более 200 научных публикаций, в том числе монографий.

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#новости
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SHOT: Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани
13 января 2024, 17:19

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Убийце и насильнику прострелили мошонку во время задержания в Рязани. Преступник пытался зарезать полицейского, и сотрудники открыли по нему огонь. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 57-летний Сергей Кирьяков решил обокрасть частный дом, однако его заметили очевидцы и вызвали сотрудников полиции. Преступник, как только увидел полицейских, сразу же бросился на них с ножом и серьёзно ранил одно из сотрудников в печень. Напарник в этом же момент расстрелял нападавшего из пистолета.

По информации источника, полицейского и Кирьякова госпитализировали. У злоумышленника — ранения живота и бедра, а также сквозное ранение мошонки.

Сообщается, что Кирьяков ранее имел судимость за убийство, изнасилование, умышленное причинение вреда здоровью и насильственные действия сексуального характера. Против него возбуждено новое уголовное дело.

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В Сургуте сотрудники ритуального бюро протащили труп по жилому двору. Видео
Похоронщики протащили труп по асфальту через двор жилого комплекса в Сургуте
13 января 2024, 16:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудники похоронного бюро протащили труп по асфальту через весь двор жилого комплекса в Сургуте. Это видели жильцы, которые находились около дома. Об этом сообщает телеграм-канал «OMEDIA! Сургут».
Отмечается, что инцидент произошел около шести часов вечера. Работники похоронного агентства «Северный похоронный дом» в мешке волокли тело через всю территорию двора.

Жуткая картина потрясла очевидцев. По информации источника, только спустя некоторое количество замечаний, похоронщики взяли тело на руки.


Ранее сообщалось, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило. Медики смогли реанимировать ребенка и запустить работу сердца. Однако сейчас он находится без сознания.

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#труп
#смерть
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Boeing-737 экстренно приземлился из-за трещины на стекле кабины пилотов
13 января 2024, 16:49

Фото: istockphoto/frentusha

В японском аэропорту города Саппоро экстренно сел Boeing-737, которой принадлежит местной авиакомпании All Nippon Airways (ANA).
Информагентство «Киодо» пишет, что борт развернули в воздухе почти сразу после вылета из аэропорта. Причина тому трещина на стекле в кабине пилотов.

На борту находились 59 пассажиров (в их числе младенцы) и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. После того, как самолет приземлился спецслужбы начали расследование.

В данный момент всех пассажиров распределяют по альтернативным бортам.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента в аэропорту Пулково чуть не сорвался рейс в Пермь. SHOT пишет, что «Боинг 737-8002 готовился к вылету. Самолёт уже отъехал от стоянки и двигался в сторону полосы, как неожиданно перед ним на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус.

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#происшествие
#новости
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В Подмосковье педофил скончался в полиции спустя 10 минут после задержания
13 января 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

В подмосковном отделе полиции скончался педофил, задержанный за демонстрацию полового органа 15-летней девочке возле подъезда.
SHOT пишет, что полицию вызвала мать школьницы, пожаловавшейся на извращенца у их дома. Полицейские обнаружили подозреваемого в подъезде.

Оказалось, что 52-летний мужчина находится под подпиской о невыезде и подозревается в грабеже.

Его доставили в отдел. Он не оказал сопротивления. Но примерно спустя 10 минут ему стало плохо. Мужчину пытались реанимировать медики, но он умер.

Началась проверка.

Ранее госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства Соединённых Штатов и Чили. Об этом 13 января пишет РИА Новости.

О смерти Гонсало Лиры со ссылкой на его отца впервые написал в соцсети X известный американский журналист Такер Карлсон. Он также отметил, что администрация Байдена «явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали».

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#подмосковье
#педофилия
#происшествие
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