В первую субботу апреля Павлово-Посадский округ вышел на субботник

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Шестого апреля на борьбу с мусором вышли сотрудники администрации, учреждений социальной сферы, территориальных отделов, городские службы, представители общественных и молодежных организаций, депутаты и просто неравнодушные жители. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
Творческие павловопосадцы записали песню «Все на субботник!», под которую захочется взять в руки грабли, выйти на улицу и сделать мир вокруг чище.
Послушать песню можно здесь. Автор слов: Анна Суница, композитор: Денис Тихонов, исполняет: Марина Мартынова, операторы: Григорий Кумпиков и Дмитрий Морозов.
Администрация городского округа выразила огромную благодарность всем, кто помог сделать Павлово-Посадский округ чище и уютнее.
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Послушать песню можно здесь. Автор слов: Анна Суница, композитор: Денис Тихонов, исполняет: Марина Мартынова, операторы: Григорий Кумпиков и Дмитрий Морозов.
Администрация городского округа выразила огромную благодарность всем, кто помог сделать Павлово-Посадский округ чище и уютнее.
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Анастасия Хохлова