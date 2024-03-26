Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс

Фото: пресс-служба администрации Павловского Посада
Жительница Павловского Посада Наталия Рожковская стала победителем конкурса на соискание премии губернатора «Лучший по профессии». Ей не было равных в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Наталия Борисовна – режиссёр Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Дворца культуры «Павлово-Покровский». Она работает с цирковым коллективом с 2000 года, с 2005-го руководит им.
Юные артисты активно выступают с концертами. Ежегодно студия участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах циркового искусства в городах России и за рубежом.
Бывшие участницы коллектива добились больших успехов в цирковом искусстве. Так, Анна Володько – артистка цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, лауреат международного конкурса. Ольга Рожковская – артистка Росгосцирка, обладатель титула «Принцесса российского цирка 2009», лауреат Всемирного циркового фестиваля.
В 2017 году «Пилигрим» завоевал Гран-при Международного фестиваля «Наследие талантов» в Страсбурге.
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«Сегодня «Пилигрим» – это 86 участников в возрасте от пяти до 18 лет. В репертуаре студии – номера разных цирковых жанров: трапеция, тугая проволока, кольцо, эквилибр, жонглирование, хула-хупы, акробатика и другие. В воздушной гимнастике «Пилигрим» является одним из лучших любительских цирковых коллективов Московской области», – говорится в сообщении.
Бывшие участницы коллектива добились больших успехов в цирковом искусстве. Так, Анна Володько – артистка цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, лауреат международного конкурса. Ольга Рожковская – артистка Росгосцирка, обладатель титула «Принцесса российского цирка 2009», лауреат Всемирного циркового фестиваля.
В 2017 году «Пилигрим» завоевал Гран-при Международного фестиваля «Наследие талантов» в Страсбурге.
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Лора Луганская