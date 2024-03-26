Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс

В домах рэпера P.Diddy (Шон Комбс) в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники. ФБР факт обысков подтвердило.