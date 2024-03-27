В Павлово-Посадском городском округе проводят капремонт образовательных учреждений

Уроженец Таджикистана Маъмурхон Алимов привез к мемориалу в «Крокусе» две машины цветов от имени своего народа. Такое видео опубликовал в своем Telegram-канале первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.