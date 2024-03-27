В Павлово-Посадском городском округе проводят капремонт образовательных учреждений

Фото: ресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проверил ход капитального ремонта объектов образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В данный момент на всех образовательных объектах полностью завершили демонтаж.
Стоит отметить, что в настоящий момент проводятся работы по утеплению и отделке фасада, монтажу кровли, заливке полов, монтажу электрики и вентиляции, а также производят замену окон.
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«В этом году, в рамках народной программы, мы ремонтируем 4 корпуса наших образовательных учреждений, а именно МКОУ Школа-интернат Павлово-Посадского городского округа, Дошкольное отделение «Незабудка» МОУ «Гимназия», Образовательный корпус МОУ «Лицей №2 имени В.В. Тихонова» (бывшая школа №4), МОУ СОШ №11 (РП Большие Дворы)», — поделился глава округа Денис Семенов.
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Мира Полтева