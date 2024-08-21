В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии

Фото: istockphoto/Thomasaf
Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в следственный изолятор в Санкт-Петербурге. Ему предъявлено обвинение в педофилии.
По сообщению объединённой пресс-службы судов, блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 и частью 1 статьи 135 УК РФ (половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершённые в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).
Ранее сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу установили, что 2 августа Поднебесный в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия, а на следующий день в квартире на Тележной улице вступил с ней же в половую связь. Проверку 46-летнего блогера из-за размещённого им видео с 15-летней школьницей правоохранители инициировали по просьбе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Читайте также:
Научного сотрудника в Москве признали виновным в растлении детей
Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия
Организовывал детские оргии и снимал на видео: Фельдшер-педофил предстанет перед судом
Александр Бойцов