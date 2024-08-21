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В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии

21 августа 2024, 17:50
Фото: istockphoto/Thomasaf

Фото: istockphoto/Thomasaf

Блогера из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного заключили в следственный изолятор в Санкт-Петербурге. Ему предъявлено обвинение в педофилии.


По сообщению объединённой пресс-службы судов, блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 134 и частью 1 статьи 135 УК РФ (половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершённые в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста).

Ранее сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу установили, что 2 августа Поднебесный в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия, а на следующий день в квартире на Тележной улице вступил с ней же в половую связь. Проверку 46-летнего блогера из-за размещённого им видео с 15-летней школьницей правоохранители инициировали по просьбе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

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#сизо
Цена на школьные канцтовары снизилась за год
21 августа 2024, 17:49

Фото: iStock/artisteer

Стоимость школьных канцтоваров в российских сетях снизилась на 7,2% за год. Об этом сообщили в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Так, минимальная цена комплекта необходимых школьных товаров в 2024 году составляет 6 254 рубля для мальчика и 5 949 рублей для девочки.

«Торговые сети продолжают инвестировать в доступные цены на товары к школе, а также развивают собственные торговые марки. С 2022 года сетевая розница сохраняет стабильный уровень цен на канцелярские принадлежности благодаря промо-активности, работе с российскими производителями и поставщиками из дружественных стран, активному расширению линейки», — объяснил ситуацию в беседе с «Известиями» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

До этого заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что до конца этого года в ТиНАО планируется завершить реконструкцию учебных корпусов двух школ.

«До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы №1391 в деревне Яковлевского района Бекасово и школы №2075 посёлка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы», – приводит АГН «Москва» слова Ефимова.

Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.

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В Балашихе готовится к открытию новый детсад на 250 мест
21 августа 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили в балашихинском микрорайоне Ольгино, специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии новостройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Строительство детского сада велось один год. Постройка представляет собой трёхэтажное здание общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров. Здесь размещаются помещения для двух ясельных групп и десяти групп для детей от полутора до семи лет. В здании также есть физкультурный и музыкальный залы, кружковые и кабинеты психолога и логопеда», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроены игровые зоны с закрытыми песочницами, спортплощадки, а также отдельные беседки для каждой из возрастных групп.

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#главгосстройнадзор мо
#балашиха
#строительство
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Подмосковный депутат Маликов придумал способ сделать всех счастливыми
21 августа 2024, 17:20

Фото: iStock/molchanovdmitry

Свою концепцию создания счастливого общества написал депутат Московской областной Думы Сергей Маликов, презентация проекта, включающая картинки с объяснениями причин несчастья и «Пирамиду Маликова», попала в сеть, и народный избранник подтвердил своё авторство.
Из презентации следует, что целью проекта «Выбирай своё счастье» является «повышение уровня жителей нашей страны», а также что несчастными людей делает бедность, в то время счастливое население покупает товары или услуги, чем вносит вклад в развитие экономики страны, что «в свою очередь улучшает уровень жизни».

Кроме того, отмечается, что население становится счастливым от полученных мер поддержки.

«Когда население платежеспособно и не скупится вкладываться в свое развитие и развитие региона, он процветает, и жизнь в таком месте становится комфортнее. Все это неминуемо приближает самое важно состояние человеческой души — состояние счастья», — объяснил свою идею депутат в интервью REGIONS.
Особого внимания заслуживает «Пирамида Маликова», она же «Пирамида счастья и возможностей». В этой конструкции семь ступеней, на самой нижней — в основании — размещены экономика и семья, а на вершине — МФЦ и госуслуги.

Представить презентацию своей концепции счастья Сергей Маликов собирается на подмосковном форуме «100% креатив» в ближайшую пятницу, 23 августа.

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#счастье
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#московская область
#подмосковье
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В подмосковных парках проведут акцию по чипированию и вакцинации питомцев
21 августа 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье с 22 августа по 10 сентября будет проходить акция по чипированию и регистрации домашних животных. Её проведут Министерство сельского хозяйства и продовольствия вместе с Министерством благоустройства Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
В 14 подмосковных парках начнут работу мобильные офисы Госветслужбы, где владельцы домашних животных смогут прямо во время прогулки зарегистрировать питомца с внесением данных в единую региональную базу. Квалифицированные специалисты установят безопасный для здоровья животного микрочип, а при необходимости вакцинируют животное и расскажут о правилах ухода.
«Регистрация и чипирование домашних животных – основа их безопасности. Если питомец потерялся, с помощью микрочипа и единой базы данных, куда занесена информация о животном и владельце, вернуть его обратно хозяину можно будет быстрее. А вакцинация защитит животное от нежелательных заболеваний», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Как уточняют ветеринары, процедура чипирования безопасна для четвероногих, а микрочип не доставляет дискомфорта. Оплатить необходимо только микрочип, стоимость которого составляет 352,4 рублей. Внесение в базу будет бесплатным. Если микрочип уже установлен, и владелец хочет зарегистрировать домашнее животное в системе, то плата за это взиматься не будет.

Дополнительно можно прямо на месте вакцинировать питомца от бешенства российской вакциной «Рабикан». Это тоже бесплатно.

Уже 22 августа выездные офисы Госветслужбы будут работать в двух парках Подмосковья. С 16 до 19 часов они будут открыты в парке «Городской лес» в Домодедове, с 17 до 20 часов – в ЦПКиО «Парк Мира» в Мытищах.

Актуальный список парков в городских округах и часы работы мобильных офисов можно узнать на сайте Минсельхозпрода Подмосковья в прикреплённом файле.

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#московская область
#собаки
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В Наро-Фоминске проведут народную экологическую акцию по очистке реки
21 августа 2024, 16:55

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Экологическую акцию «Живая река» проведут на территории Наро-Фоминского городского округа, её организацию обсудили на заседании координационного совета по разработке программы, направленной на сохранение водных объектов округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Идея акции зародилась много лет назад и получила поддержку не только окружной администрации, но и Общественной и Торгово-Промышленной палат региона, а также губернатора Московской области. В этом году принято решение изменить формат акции, а именно — привлечь максимально широкий круг жителей.

«Привлечение к акции общественных и коммерческих организаций, образовательных учреждений и политических партий позволит привести в порядок территорию реки протяженностью в несколько десятков километров и повысить уровень экологической безопасности нашего округа», — сказал замглавы Наро-Фоминского округа Андрей Михайлов.
Теперь члены координационного совета изучат законодательную базу, составят списки предприятий и организаций, которые планируется привлечь к акции и выработать план мероприятий по оздоровлению реки.

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#экологическая акция
#наро-фоминск
#река
#экология
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В топ-100 лучших школ России вошли 32 подмосковных образовательных учреждения
21 августа 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников вошли в 32 школы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«Рейтинг был составлен агентством RAEX на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны. Лучшей школой России стал Физтех-лицей им. Капицы в Долгопрудном. Среди сильнейших образовательных учреждений также Физико-математический лицей в Долгопрудном (на 11-м месте) и Лицей научно-инженерного профиля в Королёве (13-е место)», – говорится в сообщении.
При составлении рейтинга учитывали конкурентоспособность и число выпускников, поступивших в престижные учебные заведения.

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#школы
#рейтинг
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#минобразования мо
#подмосковье
#московская область
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В Московской области в несколько раз повысили штрафы за незаконные врезки
21 августа 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье увеличили штрафы за самовольное подключение к централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Вступили в силу соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Это вынужденная мера, которая должна существенно сократить риски загрязнения водных объектов и земель, спровоцированные незаконным увеличением нагрузки на инженерные сети.
«Только за последнее время незаконные подключения зафиксировали в Жуковском. Там коммунальщики пожаловались на врезку в систему ливневой канализации. В Одинцовском округе была выявлена аналогичная врезка в систему бытовой канализации. В Серпухове при аналогичных обстоятельствах ликвидировали риск загрязнения реки Кюльки. Увеличение штрафов должно заставить задуматься желающих сэкономить на пользовании системами водоснабжения и водоотведения», – пояснил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Ранее административная ответственность была предусмотрена только за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Штраф для граждан составлял от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 2 до 3 тыс., для юрлиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Размеры штрафов не пересматривались с 2007 года.

Теперь закон предусматривает штрафы за самовольное подключение и пользование централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Для граждан их размер составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс., для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

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#тихон фирсов
#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
#штрафы
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Новая достопримечательность Звенигорода: в Малиновом овраге установили колокол
21 августа 2024, 16:29

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Малиновом овраге в Звенигорода установили символ города – колокол. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, колокол служил 20 лет. В прошлом году его сняли со звонницы Саввино-Сторожевского монастыря, установив вместо него воссозданную копию знаменитого Большого Благовестного колокола, отлитого в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Этот колокол погиб во время Великой Отечественной войны.
«Старый колокол планировали отправить на переплавку. Но я настоял, чтобы его установили в Малиновый овраг как украшение центра города и новую достопримечательность. Колокол – символ Звенигорода, он отражён в гербе города. Нашёл под этот проект финансирование из внебюджетных источников. Вокруг колокола обустроим общественное пространство – сделаем дорожки из брусчатки, поставим лавочки и новое освещение. Откроем этот объект в День города», – поделился планами Иванов.
Как рассказали в администрации, колокол, который теперь украшает Малиновый овраг, отлили в 2003 году на Воронежском колокольном заводе. На нём – изображения 12 православных праздников и иконы Божьей Матери.

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#подмосковье
#московская область
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Топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков попросил смягчить приговор вымогательницам
21 августа 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков обратился в Московский городской суд в с просьбой о смягчении приговора в отношении журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой, осуждённых за вымогательство у него денег.
Он попросил заменить им реальный срок на условный, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Просьбу Ушакова, подкреплённую письменным ходатайством, передал адвокат Олег Востряков в ходе заседания по рассмотрению жалоб защиты на приговор. Адвокат Елена Федулова заявила, что три депутата Государственной думы направили в суд обращения с просьбой о смягчении приговора в отношении Архаровой.

Басманный районный суд города Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии соответственно Баязитову и Архарову за вымогательство денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. В настоящем заседании Баязитова участвовала лично, а Архарова — по видеоконференцсвязи из Ижевска. Следующее заседание Мосгорсуда по пересмотру приговора назначено на 28 августа.

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