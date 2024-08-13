Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия

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Свердловский областной суд приговорил к 23 годам тюрьмы строгого режима школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиняемого в 107 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Мужчина приехал в РФ из Казахстана. На Урале местные власти помогли ему в постройке дома и поиске работы, устроив преподавателем в среднюю школу Кузино. За несколько лет он стал известен по всей округе — устраивал концерты, выступал на них, создал музыкальную студию «7 нот», куда в основном приглашал мальчиков от 10 до 13 лет.
Полежаев обещал родителям, что научит их детей играть на музыкальных инструментах и петь. Однако на занятиях педофил приставал к детям и насиловал их, снимая процесс на камеру. Пострадавшим он заявлял, что на большую сцену можно попасть только таким путем.
Правоохранители начали проверку после рассказа одного из пострадавших. Мальчик сообщил родителям о домогательствах, а те написали заявление в полицию.
Полежаеву назначили 23 года тюрьмы строгого режима. В деле педофила было 26 эпизодов сбора даннымо частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий.
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Полежаев обещал родителям, что научит их детей играть на музыкальных инструментах и петь. Однако на занятиях педофил приставал к детям и насиловал их, снимая процесс на камеру. Пострадавшим он заявлял, что на большую сцену можно попасть только таким путем.
Правоохранители начали проверку после рассказа одного из пострадавших. Мальчик сообщил родителям о домогательствах, а те написали заявление в полицию.
Полежаеву назначили 23 года тюрьмы строгого режима. В деле педофила было 26 эпизодов сбора даннымо частной жизни и 107 эпизодов насильственных действий.
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Алина Юрчак