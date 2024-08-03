Организовывал детские оргии и снимал на видео: Фельдшер-педофил предстанет перед судом

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В одном из судов Московской области в закрытом режиме ведется судебный процесс над фельдшером, который заманивал детей к себе домой и устраивал оргии.
Как стало известно «МК», первой жертвой мужчины стала его 17-летняя знакомая. Зная, что девушка принимает наркотические вещества, мужчина обещал помочь найти зелье и позвал к себе домой. Кроме того, он обещал заплатить от 1 до 5 тысяч рублей за интимную связь, причем не с ним, а с другими детьми.
Россиянин выслеживал мальчиков 13-15 лет из неблагополучных семей, когда они играли в футбол на стадионе. Как рассказали сами школьники, в квартире мужчина давал им выпить алкоголь и покурить трубку с некой «булькающей жидкостью», после чего приказывал вступать в половые отношения с девушкой. Все это негодяй снимал на видео.
В один из дней девушка не пришла, тогда педофил изнасиловал двух мальчиков.
Потерпевший школьник рассказал все сотруднице ПДН, после чего преступника задержали. Педофил свою вину не признал.
Эксперты выявили у мужчины склонность к вуайеризму. А один из знакомых фельдшера рассказал правоохранителям, что мужчина вступал с ним в гомосексуальные отношения.
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Россиянин выслеживал мальчиков 13-15 лет из неблагополучных семей, когда они играли в футбол на стадионе. Как рассказали сами школьники, в квартире мужчина давал им выпить алкоголь и покурить трубку с некой «булькающей жидкостью», после чего приказывал вступать в половые отношения с девушкой. Все это негодяй снимал на видео.
В один из дней девушка не пришла, тогда педофил изнасиловал двух мальчиков.
Потерпевший школьник рассказал все сотруднице ПДН, после чего преступника задержали. Педофил свою вину не признал.
Эксперты выявили у мужчины склонность к вуайеризму. А один из знакомых фельдшера рассказал правоохранителям, что мужчина вступал с ним в гомосексуальные отношения.
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Алина Юрчак